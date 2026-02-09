यूपी विधानसभा अध्यक्ष की बदल गई कुर्सी, बेहद खास है कर्नाटक से आई नई चेयर, जानें खासियत

संक्षेप: यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की कुर्सी बदल गई है। बजट सत्र के पहले दिन यह कुर्सी आकर्षण का केंद्र बनी। उनकी यह कुर्सी कर्नाटक से खास डिजाइन कराई गई है। वहां के कुशल कारीगरों द्वारा इसे तराशा गया है।

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की कुर्सी बदल गई है। बजट सत्र के पहले दिन यह कुर्सी आकर्षण का केंद्र बनी। उनकी यह कुर्सी कर्नाटक से खास डिजाइन कराई गई है। वहां के कुशल कारीगरों द्वारा इसे तराशा गया है। यूपी विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी का डिजाइन कर्नाटक स्पीकर की कुर्सी से काफी मिलता-जुलता है। कर्नाटक स्पीकर की कुर्सी विशालकाय होने के साथ ही ऊपर कैनोपी लगाई गई है और उसमें शेर के प्रतीक चिह्न हैं। यूपी अध्यक्ष की कुर्सी का डिजाइन चारों तरफ से खुला है। कुर्सी का मुख्य स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, इसमें यूपी का प्रतीक चिह्न लगाया गया है।

यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना बेंगलुरु दौरे के दौरान में कर्नाटक विधानसभा गए थे और उन्होंने स्पीकर की कुर्सी की तारीफ की थी। यूपी में हाल ही में देशभर के विधानसभा अध्यक्षों का सम्मेलन हुआ था। इस दौरान भी कर्नाटक के विधानसभा अध्यक्ष से कुर्सी को लेकर चर्चा हुई। यह कुर्सी शीशम की लकड़ी से बनाई गई है।

यूपी विधानसभा में पहले दिन सपा का प्रदर्शन यूपी विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विधान भवन के मुख्य द्वार पर और सदन के भीतर सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने विधानसभा के सभागार में विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को समवेत संबोधित किया। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना द्वारा राज्यपाल को अभिभाषण के लिए आमंत्रित किए जाते ही सपा के वरिष्ठ सदस्य डॉ. संग्राम यादव ने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का मुद्दा उठाया।