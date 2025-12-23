UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, अनुपूरक बजट पर चर्चा

Hindustan Hindi News
UP Assembly Session Third day Discussion on supplementary Budget CM Yogi Akhilesh Yadav SP Protest
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। योगी सरकार ने सोमवार को 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था। आज तीसरे दिन के सत्र में इसी पर चर्चा होनी है। सीएम योगी चर्चा में शामिल होंगे। वहीं, सपा आज भी हंगामा कर सकती है।

Dec 23, 2025 10:00 am ISTSrishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल में 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इससे बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने, नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की योजनाओं को 'बूस्टर डोज' दी गई है।

बजट का खास फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीय विकास, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर है। बजट में औद्योगिक विकास विभाग के लिए सर्वाधिक 4874 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आज विधानसभा में इस बजट पर चर्चा होनी है। सीएम योगी भी चर्चा में शामिल होंगे। संभावना है कि सपा आज भी सदन में हंगामा करेगी।

सुबह 10 बजे: बीते साल सरकार ने दिसंबर में 17,865 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस साल योगी सरकार ने 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है। 2025-26 के लिए मूल बजट 808,736.06 करोड़ का था। प्रस्तुत बजट मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट 8 लाख 33 हजार 233.04 करोड़ का हो गया है।

सुबह 9.50 बजे: योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल में 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। आम बजट के तकरीबन दो महीना पहले पेश किए जा रहे इस बजट से उन योजनाओं को गति देने की कोशिश हो रही है जिनमें बजट के अभाव में ठहराव आ रहा है।

सुबह 9.40 बजे: सोमवार को योगी सरकार ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आज सदन में इसपर चर्चा होनी है।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। 2025-26 के लिए मूल बजट 808,736.06 करोड़ का था। प्रस्तुत बजट मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट 8 लाख 33 हजार 233.04 करोड़ का हो गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में उभर रहा है, जो मजबूत आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। यह अनुपूरक बजट प्रदेश में विकास की निरंतरता रखने, जरूरी क्षेत्रों में अतिरिक्त संसाधन देेने और योजनाओं को गति देने के उद्देश्य से लाया गया है। सरकार ने एफआरबीएम अधिनियम की सीमा का हमेशा पालन किया है और वित्तीय अनुशासन बनाए रखा है।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं।
