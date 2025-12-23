UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन, अनुपूरक बजट पर चर्चा

संक्षेप: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। योगी सरकार ने सोमवार को 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था। आज तीसरे दिन के सत्र में इसी पर चर्चा होनी है। सीएम योगी चर्चा में शामिल होंगे। वहीं, सपा आज भी हंगामा कर सकती है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल में 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। इससे बुनियादी सुविधाओं को विस्तार देने, नए औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने की योजनाओं को 'बूस्टर डोज' दी गई है।

बजट का खास फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर, नगरीय विकास, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर है। बजट में औद्योगिक विकास विभाग के लिए सर्वाधिक 4874 करोड़ की व्यवस्था की गई है। आज विधानसभा में इस बजट पर चर्चा होनी है। सीएम योगी भी चर्चा में शामिल होंगे। संभावना है कि सपा आज भी सदन में हंगामा करेगी।

यहां पढ़ें लाइव अपडेट सुबह 10 बजे: बीते साल सरकार ने दिसंबर में 17,865 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था। इस साल योगी सरकार ने 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया है। 2025-26 के लिए मूल बजट 808,736.06 करोड़ का था। प्रस्तुत बजट मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट 8 लाख 33 हजार 233.04 करोड़ का हो गया है।

सुबह 9.50 बजे: योगी सरकार ने सोमवार को विधानमंडल में 24,496 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। आम बजट के तकरीबन दो महीना पहले पेश किए जा रहे इस बजट से उन योजनाओं को गति देने की कोशिश हो रही है जिनमें बजट के अभाव में ठहराव आ रहा है।

सुबह 9.40 बजे: सोमवार को योगी सरकार ने विधानसभा सत्र के दूसरे दिन अनुपूरक बजट पेश किया। आज विधानसभा सत्र का तीसरा दिन है। आज सदन में इसपर चर्चा होनी है।

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि 24,496.98 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया जा रहा है। 2025-26 के लिए मूल बजट 808,736.06 करोड़ का था। प्रस्तुत बजट मूल बजट का 3.03 प्रतिशत है। अनुपूरक बजट को मिलाकर वित्तीय वर्ष 2025-26 का कुल बजट 8 लाख 33 हजार 233.04 करोड़ का हो गया है।