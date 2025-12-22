UP Assembly Live: पहले अनुपूरक बजट, फिर वंदे मातरम पर चर्चा, सपा की प्रदर्शन की तैयारी

संक्षेप: यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एक तरफ सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट और वंदेमातरम पर चर्चा का आयोजन किया गया है तो दूसरी तरफ सपा ने कफ सिरप को लेकर प्रदर्शन की तैयारी की है। सत्र के पहले दिन भी कफ सिरप को लेकर वार-पलटवार देखने को मिला था।

यूपी की योगी सरकार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन आज वित्तीय वर्ष 2025-26 का अनुपूरक बजट पेश करेगी। दोपहर 12:20 बजे बजट पेश किया जाएगा। अनुपूरक पेश होने के बाद विधानसभा में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर चर्चा भी होगी। इससे पहले अनुपूरक बजट को कैबिनेट से पास कराया जाएगा। इसके लिए सीएम योगी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक भी बुलाई गई है। इन सब के बीच समाजवादी पार्टी की भी विशेष तैयारी है। सपा कफ सिरप को लेकर प्रदर्शन की तैयारी में है। सत्र के पहले दिन शुक्रवार को भी सपा ने विधानसभा के बाहर इसे लेकर तरह तरह से विरोध की कोशिश की थी। इसके बाद सीएम योगी और अखिलेश यादव के बीच वाक्युद्ध शुरू हुआ था।

विधान सभा से जारी कार्यसूची के मुताबिक सदन प्रस्ताव करेगा कि 7 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गीत के 150 वर्ष पूरे हुए। यह स्मरणोत्सव भारत की राष्ट्रीय पहचान के विकास में इस गीत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है और आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को पुष्ट करता है। हाल ही में शीतकालीन सत्र में लोकसभा व राज्यसभा में भी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा हुई थी। जानकारी के मुताबिक यूपी विधानसभा में तकरीबन चार घंटे चर्चा होने की उम्मीद है।

अनुपूरक बजट से योजनाओं को मिलेगी गति आम बजट के तकरीबन दो महीना पहले पेश किए जा रहे अनुपूरक बजट से उन योजनाओं को गति देने की कोशिश होगी, जिनमें बजट के अभाव में ठहराव आ रहा है। बजट का आकार 25 से 30 हजार करोड़ रुपये के बीच रहने का अनुमान है। बीते साल सरकार ने दिसंबर में 17,865 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था।

केंद्र सरकार से जल जीवन मिशन समेत कई योजनाएं बजट के अभाव में कुछ धीमी हो गई हैं। प्रदेश सरकार इन योजनाओं को बजट देकर इनकी गति बनाए रखना चाह रही है। इसके अलावा आम बजट की तरह ही इस अनुपूरक में भी बुनियादी सुविधाओं पर ही ज्यादा जोर रहेगा। सड़क निर्माण और लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए अच्छा बजट मिल सकता है। जल जीवन मिशन में केंद्र सरकार इस वित्त वर्ष में कोई बजट नहीं मिला है। योजना पर अमल तो धीमा हुआ ही है, कर्मचारियों की तनख्वाह तक नहीं मिल रही है।

वहीं, अटल भूजल मिशन केंद्र सरकार ने बंद कर दी है। दोनों योजनाओं में प्रदेश सरकार बजट देगी ताकि इन योजनाओं को जारी रखा जा सके। ग्राम्य विकास विभाग और लोक निर्माण विभाग को उनके क्षेत्र में सड़कें बनवाने के लिए रकम दी जाएगी। गर्मियों में बजली का इंतजाम दुरुस्त रहे, इसके लिए सरकार ने अभी से कोशिश करती दिखेगी। बिजली का नेटवर्क सुधारने और नए पावर प्लांटों के लिए ऊर्जा विभाग को अतिरिक्त राशि दी जाएगी। अस्पतालों की सुविधाओं बेहतर बनाने के लिए भी बजट दिया जाएगा।

नए उद्योगों को सब्सिडी के लिए बजट राज्य सरकार औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए लगातार नए उद्योगों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित कर रही है। इन उद्योगों को राज्य सरकार की अलग-अलग नीतियों के तहत सब्सिडी दी जाती है। अनुपूरक में सब्सिडी के लिए अतिरिक्त रकम का इंतजाम होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी (जीबीसी) की तैयारी कर रही सरकार को सब्सिडी के लिए अतिरिक्त बजट की जरूरत दिख रही है।