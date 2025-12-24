up assembly Live: विधानसभा के बाहर अरावली और कुलदीप सेंगर को लेकर सपा का प्रदर्शन
यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अरावली पर्वत और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सपा विधायकों ने सेव अरावली, सेव लाइफ का नारा देकर विधान भवन के बहार धरना दिया।
यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। सत्र शुरू होने से पहले विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने अरावली पर्वत और भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर प्रदर्शन शुरू किया है। सपा विधायकों ने सेव अरावली, सेव लाइफ का नारा देकर विधान भवन के बहार धरना दिया। सपा विधायकों ने कहा कि पर्यावरण प्रेमियों को जेल भेजा जा रहा है और कुलदीप जैसे बलात्कारियो को छोड़ा जा रहा है। भाजपा जल जंगल जमीन सब बेचने पर तुली है ऐसी सरकार जनता का भला नहीं क़र सकती है। वहीं, विधानसभा के अंदर प्रश्नकाल शुरू हो गया है। इसके बाद अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम तीन बजे चर्चा का जवाब देंगे।
इससे पहले मंगलवार को भी विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले सपा विधायक अतुल प्रधान, मुकेश वर्मा और फहीम इरफान छोटे ट्रैक्टर पर सवार होकर विधान भवन पहुंचे थे। सभी विधायक चौधरी चरण सिंह जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। विधायकों के हाथों में गन्ना और चौधरी चरण सिंह की तस्वीरें थीं। विधायकों ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। किसानों को खाद, पानी, बिजली और उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। भाजपा सरकार चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाने का नाटक कर रही है, जबकि चौधरी साहब किसानों के मसीहा थे।
विधानपरिषद में भी नोकझोंक
विधान परिषद में मंगलवार को सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर नोंकझोंक हुई। सदन में शून्यकाल के दौरान काम रोको प्रस्ताव लाकर समाजवादी पार्टी ने कोडीन कफ सिरप प्रकरण के साथ-साथ प्रदेश की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी सरकार को घेरने की कोशिश की। इसका विरोध करते हुए नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का अपराधियों से जन्मजात रिश्ता है।
सपा सदस्य आशुतोष सिन्हा ने कहा कि दो हजार करोड़ का यह काला कारोबार उनके क्षेत्र वाराणसी से संचालित हो रहा था और सरकार को पता न हो ऐसा संभव नहीं है। सपा के ही एक अन्य सदस्य शाहनवाज खान ने कहा कि इस तरह के प्रकरण को कठोरता से रोकने की जरूरत है। नेता प्रतिपक्ष लाल बिहारी यादव ने आरोप लगाते हुए यहां तक कह डाला कि यह सरकार द्वारा संरक्षित कोई गिरोह है जो नकली कफ सिरप बनाकर पूरी दुनिया में व्यापार कर रही है। इतना कहने पर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक़ हुई।
इस मुद्दे पर भोजनावकाश के बाद वंदेमातरम् पर हो रही चर्चा के दौरान भी नोंकझोंक हुई। जवाब में नेता सदन केशव मौर्य ने कहा कि समाजवादी का अपराध, माफियाओं से जन्मजात रिश्ता है। श्री मौर्या के इतना कहते ही सपा सदस्य फिर से हंगामा करने लगे। दोनों पक्षों के बीच करीब नोकझोंक के बाद जब मामला कुछ शांत हुआ। इसके बाद केशव ने साइबर अपराधों के नियंत्रण से जुड़े आंकड़े प्रस्तुत करते हुए कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा।
Yogesh Yadav
योगेश यादव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर हैं।और पढ़ें