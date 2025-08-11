UP Assembly: सपा विधायक अतुल प्रधान कावंड़ लेकर पहुंचे विधान भवन, पाठशाला की मांग

सपा विधायक अतुल प्रधान विधान भवन में कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। अतुल प्रधान की इस कांवड़ के एक छोर पर डॉ भीमराव आंबेडकर की फोटो और दूसरे पर डॉ राम मनोहर लोहिया की फोटो लगी है। साथ ही अपनी मांगों को अतुल प्रधान ने कांवड़ पर लगे पोस्टर पर लिखा है।

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। जहां, योगी सरकार को यूपी के विजन डाक्यूमेंट पर विशेष चर्चा करानी है वहीं, विपक्ष पहले ही दिन से सत्र के दौरान हंगामा कर रहा है। इसी के बीच सपा विधायक अतुल प्रधान विधान भवन में कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। अतुल प्रधान की इस कांवड़ के एक छोर पर डॉ भीमराव आंबेडकर की फोटो और दूसरे पर डॉ राम मनोहर लोहिया की फोटो लगी है। साथ ही अपनी मांगों को अतुल प्रधान ने कांवड़ पर लगे पोस्टर पर लिखा है। इनमें एक पर लिखा है हमें चाहिए पाठशाला, एक पर लिखा है नहीं चाहिए मधुशाला।

वहीं, मॉनसून सत्र में सदन के संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पक्ष-विपक्ष से सहयोग मांगा है। रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सकारात्मक वातावरण में तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है। बैठक में सरकार ने कहा कि वह हर चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष की मांग थी कि सदन की कार्यवाही लंबी चलनी चाहिए।

बैठक में विपक्ष ने भी सभी दलों ने सदन की कार्यवाही के निर्बाध संचालन में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही लंबी चलाने की मांग की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, अपना दल (सोनेलाल) के राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल, सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, कांग्रेस की आराधना मिश्रा ‘मोना‘, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह व बसपा के उमाशंकर सिंह मौजूद थे।