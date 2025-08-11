UP Assembly Monsoon Session SP MLA Atul Pradhan took kanwar to vidhan bhawan UP Assembly: सपा विधायक अतुल प्रधान कावंड़ लेकर पहुंचे विधान भवन, पाठशाला की मांग, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Assembly Monsoon Session SP MLA Atul Pradhan took kanwar to vidhan bhawan

UP Assembly: सपा विधायक अतुल प्रधान कावंड़ लेकर पहुंचे विधान भवन, पाठशाला की मांग

सपा विधायक अतुल प्रधान विधान भवन में कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। अतुल प्रधान की इस कांवड़ के एक छोर पर डॉ भीमराव आंबेडकर की फोटो और दूसरे पर डॉ राम मनोहर लोहिया की फोटो लगी है। साथ ही अपनी मांगों को अतुल प्रधान ने कांवड़ पर लगे पोस्टर पर लिखा है।

Srishti Kunj लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊMon, 11 Aug 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
UP Assembly: सपा विधायक अतुल प्रधान कावंड़ लेकर पहुंचे विधान भवन, पाठशाला की मांग

यूपी विधानमंडल का मानसून सत्र आज से शुरू हुआ है। जहां, योगी सरकार को यूपी के विजन डाक्यूमेंट पर विशेष चर्चा करानी है वहीं, विपक्ष पहले ही दिन से सत्र के दौरान हंगामा कर रहा है। इसी के बीच सपा विधायक अतुल प्रधान विधान भवन में कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। अतुल प्रधान की इस कांवड़ के एक छोर पर डॉ भीमराव आंबेडकर की फोटो और दूसरे पर डॉ राम मनोहर लोहिया की फोटो लगी है। साथ ही अपनी मांगों को अतुल प्रधान ने कांवड़ पर लगे पोस्टर पर लिखा है। इनमें एक पर लिखा है हमें चाहिए पाठशाला, एक पर लिखा है नहीं चाहिए मधुशाला।

वहीं, मॉनसून सत्र में सदन के संचालन के लिए विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पक्ष-विपक्ष से सहयोग मांगा है। रविवार को आयोजित सर्वदलीय बैठक में उन्होंने कहा कि सकारात्मक वातावरण में तार्किक, तथ्यपरक एवं गुणवत्तापूर्ण संवाद से जनसमस्याओं का सार्थक समाधान किया जा सकता है। बैठक में सरकार ने कहा कि वह हर चर्चा को तैयार है, जबकि विपक्ष की मांग थी कि सदन की कार्यवाही लंबी चलनी चाहिए।

ये भी पढ़ें:फतेहपुर में मकबरा बनाम मंदिर का विवाद बढ़ा, उमड़ी भीड़; आमने-सामने आ गए दो पक्ष

बैठक में विपक्ष ने भी सभी दलों ने सदन की कार्यवाही के निर्बाध संचालन में सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। विपक्ष ने सदन की कार्यवाही लंबी चलाने की मांग की। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडेय, अपना दल (सोनेलाल) के राम निवास वर्मा, राष्ट्रीय लोकदल की मिथिलेश पाल, सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी के संजय निषाद, कांग्रेस की आराधना मिश्रा ‘मोना‘, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रघुराज प्रताप सिंह व बसपा के उमाशंकर सिंह मौजूद थे।

बैठक में सीएम योगी ने कहा कि सत्ता पक्ष पूरा सहयोग करेगा। सदन की उच्च गरिमा और मर्यादा को बनाए रखते हुए गंभीर चर्चा को आगे बढ़ाने से लोकतंत्र के प्रति आमजन की आस्था बढ़ती है। सरकार राज्य के विकास एवं जनकल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। संसदीय परंपराओं का पालन करते हुए सभी सदस्यों को अपने सुझावों एवं मुद्दों को सदन में रखना चाहिए। विधान सभा में सकारात्मक माहौल में चर्चा होनी चाहिए।

Lucknow News UP Top News UP Vidhan Sabha अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |