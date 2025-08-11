विधानसभा सत्र से पहले शिवपाल यादव का बीजेपी पर निशान- अपनी नाकामियों छुपाने के लिए...

उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत से पहले विपक्षी समाजवादी पार्टी, सपा के विधायकों ने सोमवार को विधानसभा परिसर में विरोध प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं, सत्र से पहले शिवपाल सिंह यादव ने भी सोशल मीडिया पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नौ साल की नाकामियों को छुपा रहे हैं। शिवपाल ने ये बात विधानसभा के 24 घंटे के लिए चलने वाले सत्र को लेकर बोली। योगी सरकार 'विज़न डॉक्यूमेंट' पर विस्तृत चर्चा के लिए 24 घंटे के लिए सत्र चलाएगी।

इस पर शिवपाल यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा कि बीजेपी सरकार अपनी नौ साल की नाकामियों को छुपाने के लिए चार दिन में ही एक दिन चौबिस घंटे का विधान सभा सत्र चलाना चाह रही है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से विफल है और अपनी नाकामियों, विफलता और विकास के झूठे एजेण्डों को छुपाने के लिए चार दिन का विधान सभा सत्र लेकर आयी है। इस सत्र के चार दिन चलने से भी प्रदेश की स्थिति व विकास में कोई सुधार नहीं आयेगा। सिंचाई की उचित व्यवस्था बीजेपी सरकार दे नही पाई, बाढ़ को पूरे प्रदेश में रोक नहीं पाई और इनके मंत्री कहते है कि प्रकृति से कैसे लड़ा जाये कम से कम बाढ़ से निपटने के लिए व्यवस्था तो की जा सकती है। लोक निर्माण विभाग की स्थिति आप लोगों ने देख ही ली दो दिन की बरसात में लखनऊ की सड़कों का बुरा हाल कर दिया है, ऐसा लगता है कि धूल भरी ऑधी चल रही है। लखनऊ में यह स्थिति है तो पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। बीजेपी सरकार राजस्व नही बढ़ा पा रही, भ्रष्टाचार बढ रहा है, महिला सुरक्षा का बुरा हाल है, स्वास्थ व्यवस्था चौपट है, मधुशालाओं में बढ़ोत्तरी हो रही है पाठशालाओं में कटौती हो रही है। बिजली न होने के कारण पूरा प्रदेश त्राहीमाम त्राहीमाम कर रहा है, उक्त स्थितियों में सुधार तभी हो पायेगा जब बीजेपी की सरकार को हटा कर समाजवादी पार्टी की सरकार 2027 में बनेगी।