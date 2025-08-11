यूपी विधानसभा मॉनसून सत्र पर मायावती ने कहा- औपचारिकता पूर्ति नहीं खास मुद्दों पर चर्चा हो

उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार को हंगामे के साथ शुरू हुआ। सपा के सदस्यों ने जमकर नारेबाजी की और कई मुद्दों पर हंगामा किया। सत्र शुरू होने से पहले मीडिया में और सोशल मीडिया पर भी विपक्षी नेताओं ने बयानबाजी की। इसी के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए सरकार को नसीहत दी। उन्होंने योगी सरकार से कुछ खास मुद्दों पर चर्चा करने की भी मांग की। मायावती ने कहा कि मानसून सत्र औपचारिकता पूर्ति वाला ना हो। देशहित के खास मुद्दों पर भी चर्चा हो।

मायावती ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का आज से शुरू हो रहा मानसून सत्र, संक्षिप्त होने के बावजूद केवल औपचारिकता पूर्ति वाला नहीं हो, बल्कि इसको सही से प्रदेश व जनहित में उपयोगी बनाना ज़रूरी है, जिसकेे लिए सरकार एवं विपक्ष दोनों को अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ, द्वेष व कटूता आदि को त्याग कर आगे बढ़ना होगा। इसके अलावा, संसद का जो अभी मानसून सत्र चल रहा है उसके भी पूरी तरह शान्तिपूर्ण तरीके से नहीं चलने से वह जन अपेक्षा के अनुसार सही से कार्य नहीं कर पा रहा है। इस कारण जनता व देश के ज्वलन्त मुद्दों पर पूरी गंभीरता से चर्चा नहीं हो पाने से लोगों में चिन्ता स्वाभाविक है। वैसे भी भारतीय व्यापार पर भारी अमेरिकी टैरिफ के कारण देश की अर्थव्यवस्था व विकास पर जो बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है उसकी चर्चा व्यापक रूप से हर जगह गर्म है, जिसपर ख़ास तौर से संसद में सही से चिन्तन-मनन करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह देश के ’अच्छे दिन’ से जुड़ा देशहित का ख़ास मुद्दा है तथा जिसे हल्के में लेकर देश के भविष्य को दाव पर नहीं लगाया जा सकता है। सरकार व विपक्ष दोनों इस पर उचित व समुचित ध्यान दें। साथ ही, चाहे वोटर व वोटर सूची तथा उसके रिवीज़न एवं ईवीएम आदि से सम्बंधित देश, जनहित एवं लोकतंत्र से जुड़े मामलों में जो किस्म-किस्म की बातें देश में चल रही हैं उन संदेहों को अवश्य ही यथाशीघ्र दूर किया जाए तो यह बेहतर होगा।