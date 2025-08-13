up assembly monsoon session

UP Assembly LIVE: उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सुबह 11 बजे से 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के संबंध में विशेष चर्चा शुरू करेगी। यह चर्चा 24 घंटे चलेगी। मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह 11 बजे सदन में विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद उपमुख्यमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्री व विधायक बोलेंगे। श्रीबांके बिहारी मंदिर निर्माण पर विधानसभा में संशोधित अध्यादेश भी रखा जाएगा। सपा यूं तो 24 घंटे चर्चा कराए जाने पर एतराज जता चुकी है। सपा विधायक सदन में मौजूद रहेंगे और अखिलेश सरकार में कराए गए विकास के कामों की चर्चा करेंगे।

13 Aug 2025, 09:31:56 AM IST UP Assembly LIVE: सपा सदस्य सदन में रह कर जताएंगे विरोध सपा का कहना है कि वह भाजपा के झूठे वादों की पोल खोलेंगे। हम भाजपा का विजन डाक्युमेंट बहुत पहले देख चुके हैं। सपा इस पर अपनी अंतिम रणनीति बुधवार की सुबह बनाएगी।

13 Aug 2025, 09:30:34 AM IST UP Assembly LIVE: रात भर मंत्री अपने अपने विभाग की बताएंगे कार्ययोजना सदन में पहले विधायक बोलेंगे। इसके बाद मंत्रियों को बोलना है। 14 तारीख को यह चर्चा सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के भाषण के साथ समाप्त होगी। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार दोपहर 11 बजे से 14 अगस्त दोपहर 11 बजे तक विशेष चर्चा होगी। 28 मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है। रात तीन बजे से सुबह 6 बजे तक 8 मंत्रियों को बोलने के लिए कहा गया है। बुधवार शाम 6 से गुरुवार सुबह 11 बजे तक का समय छह शिफ्ट में बांटा गया है। सिर्फ एक शिफ्ट दो घंटे की होगी। शेष शिफ्ट 3-3 घंटे की रहेंगी।