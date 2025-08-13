UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा में आज 11 बजे से 24 घंटे लगातार चर्चा, योगी करेंगे शुरुआत UP assembly live updates 24 hours proceedings record banke bihari mandir cm yogi BJP SP MLA - uttar-pradesh news
LIVE Updatesरिफ्रेश

UP Assembly LIVE: यूपी विधानसभा में आज 11 बजे से 24 घंटे लगातार चर्चा होगी। इस चर्चा की शुरुआत सीएम योगी करेंगे। इसके साथ ही श्रीबांके बिहारी मंदिर निर्माण का रास्ता साफ करने के लिए बुधवार को विधानसभा में संशोधित अध्यादेश भी रखा जाएगा।

Deep Pandey| लाइव हिन्दुस्तान | Wed, 13 Aug 2025 09:31 AM
UP Assembly LIVE: उत्तर प्रदेश विधानसभा में बुधवार को सुबह 11 बजे से 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश' के संबंध में विशेष चर्चा शुरू करेगी। यह चर्चा 24 घंटे चलेगी। मुख्यमंत्री बुधवार की सुबह 11 बजे सदन में विजन डाक्यूमेंट पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। इसके बाद उपमुख्यमंत्री व अन्य कैबिनेट मंत्री व विधायक बोलेंगे। श्रीबांके बिहारी मंदिर निर्माण पर विधानसभा में संशोधित अध्यादेश भी रखा जाएगा। सपा यूं तो 24 घंटे चर्चा कराए जाने पर एतराज जता चुकी है। सपा विधायक सदन में मौजूद रहेंगे और अखिलेश सरकार में कराए गए विकास के कामों की चर्चा करेंगे।

13 Aug 2025, 09:31:56 AM IST

UP Assembly LIVE: सपा सदस्य सदन में रह कर जताएंगे विरोध

सपा का कहना है कि वह भाजपा के झूठे वादों की पोल खोलेंगे। हम भाजपा का विजन डाक्युमेंट बहुत पहले देख चुके हैं। सपा इस पर अपनी अंतिम रणनीति बुधवार की सुबह बनाएगी।

13 Aug 2025, 09:30:34 AM IST

UP Assembly LIVE: रात भर मंत्री अपने अपने विभाग की बताएंगे कार्ययोजना

सदन में पहले विधायक बोलेंगे। इसके बाद मंत्रियों को बोलना है। 14 तारीख को यह चर्चा सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री के भाषण के साथ समाप्त होगी। यूपी विधानमंडल के दोनों सदनों में बुधवार दोपहर 11 बजे से 14 अगस्त दोपहर 11 बजे तक विशेष चर्चा होगी। 28 मंत्रियों की मौजूदगी अनिवार्य करने के लिए शिफ्टवार ड्यूटी लगाई गई है।

रात तीन बजे से सुबह 6 बजे तक 8 मंत्रियों को बोलने के लिए कहा गया है। बुधवार शाम 6 से गुरुवार सुबह 11 बजे तक का समय छह शिफ्ट में बांटा गया है। सिर्फ एक शिफ्ट दो घंटे की होगी। शेष शिफ्ट 3-3 घंटे की रहेंगी।

13 Aug 2025, 09:24:34 AM IST

UP Assembly LIVE:इस विषय पर होगी चर्चा

सदन में संसदीय कार्यमंत्री सुरेश खन्ना पहले प्रस्ताव रखेंगे- आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देश को 2047 तक विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प दिया है। प्रधानमंत्री के इस आह्वान पर जहां भारत सरकार तेजी के साथ कार्य करते हुए विभिन्न क्षेत्रों में इस संकल्प को सफल बनाने के लिए समेकित प्रयास कर रही है, वहीं देश के सबसे बड़े राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश, आत्मनिर्भर भारत-आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना को मूर्तरूप देने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के विकसित भारत संकल्प को प्राप्त करने में प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को जोड़े जाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसलिए इसका प्रारम्भ सदन में चर्चा के साथ किया जा रहा है। नीति आयोग, विशेषज्ञों एवं अन्य संस्थाओं के सहयोग से 2047 के विकसित उत्तर प्रदेश के दृष्टिपत्र को मूर्तरूप देंगे। यह इस लक्ष्य को प्राप्त करने में एक कार्ययोजना की तरह प्रदेश का मार्गदर्शन करेगा।

