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मिशन 2027: टिकट दिलाने के नाम पर ‘टोपी’ पहनाने का खेल! कारोबारियों को दिखाए सपने

Srishti Kunj वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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मिशन 2027 के तहत टिकट दिलाने के नाम पर ‘टोपी’ पहनाने का खेल जारी है। अलीगढ़ में कारोबारियों और नए चेहरों को सपने दिखाए जा रहे। ताला, हार्डवेयर, स्क्रैप कारोबारियों को टिकट दिलाने का ख्वाब दिखाया गया। पार्टी से जुड़े पूर्व पदाधिकारी ने फैलाया जाल।

मिशन 2027: टिकट दिलाने के नाम पर ‘टोपी’ पहनाने का खेल! कारोबारियों को दिखाए सपने

विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आने के साथ ही भाजपा में टिकट की दावेदारी को लेकर राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। पार्टी के भीतर एक पूर्व पदाधिकारी द्वारा संभावित दावेदारों को टिकट दिलाने का भरोसा देकर राजनीतिक जमीन तैयार करने की चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं। खासकर यूपी के अलीगढ़ शहर के ताला, हार्डवेयर और स्क्रैप कारोबार से जुड़े कुछ प्रमुख लोगों को भविष्य में पार्टी प्रत्याशी बनाए जाने का सपना दिखाया जा रहा है। यानि टिकट के लिए टोपी पहनाते हुए प्रत्याशी बनाने का लॉलीपाप देते हुए अपना-अपना चेहरा चमकाने की जुगत शुरू हो चुकी है।

पार्टी सूत्रों के अनुसार, एक पूर्व पदाधिकारी पिछले कुछ समय से ऐसे लोगों के संपर्क में हैं, जिनकी सामाजिक और आर्थिक हैसियत मजबूत मानी जाती है। उन्हें यह विश्वास दिलाया जा रहा है कि यदि वे अभी से संगठन और जनसंपर्क में सक्रिय भूमिका निभाएं तो 2027 में विधानसभा टिकट की दौड़ में उनकी दावेदारी मजबूत कराई जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है कि हाल ही में आयोजित एक जन्मदिन समारोह को इसी रणनीति का हिस्सा बनाया गया।

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समारोह में कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों की मौजूदगी के बीच कुछ संभावित चेहरों को विशेष महत्व दिया गया, जिससे यह संदेश देने की कोशिश हुई कि वे पार्टी के भविष्य के उम्मीदवारों की सूची में शामिल हो सकते हैं। कार्यक्रम के बाद शहर में टिकट को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। इतना ही नहीं, एक पूर्व भाजपा विधायक के बेटे को भी शहर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाने का सपना दिखाए जाने की चर्चा है। बताया जा रहा है कि उन्हें संगठन में सक्रियता बढ़ाने और क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की सलाह दी गई है। हालांकि पार्टी के जिम्मेदार नेताओं की ओर से इस संबंध में कोई आधिकारिक संकेत नहीं मिला है।

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भाजपा के कई वरिष्ठ कार्यकर्ता इन गतिविधियों को व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा से जोड़कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट का अंतिम निर्णय पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड तय करता है। ऐसे में किसी व्यक्ति द्वारा अभी से टिकट का भरोसा देना या दावेदारी तय होने का संदेश देना कार्यकर्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा कर सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि चुनाव नजदीक आते ही इस तरह की सक्रियता बढ़ना सामान्य बात है। कई लोग अपने प्रभाव का प्रदर्शन करने और संभावित दावेदारों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। हालांकि वास्तविक स्थिति टिकट वितरण के समय ही स्पष्ट होती है।

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शहर विधानसभा सीट से कई नाम चर्चाओं में

2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछाई जा रही है। कारोबारी वर्ग से लेकर राजनीतिक परिवारों तक कई नए चेहरे अपने-अपने स्तर पर सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। दूसरी ओर, पार्टी के आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि संगठन में सक्रियता, जनाधार, कार्यकर्ताओं की राय और केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। शहर सीट पर वर्तमान में विधायक मुक्ता राजा हैं, उनके अलावा शहर सीट से डा. विभव वार्ष्णेय, सुमित सराफ, पूनम बजाज, सुभाष लिटिल के अलावा एक-दो नाम और चर्चाओं में है। हालांकि कुछ और लोग अपने नाम का दावा कर रहे हैं, मगर संगठन स्तर पर उनकी दावेदारी चर्चा में नहीं है।

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Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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