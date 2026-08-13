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यूपी चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों पर दिल्ली में मंथन शुरू, एक-एक सांसद से फीडबैक ले रहे नितिन नवीन

By Yogesh Yadav
लखनऊ एजेंसी
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यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों पर दिल्ली में मंथन अभी से शुरू हो गया है। पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन खुद इस मुहिम में जुट गए हैं। यूपी के एक-एक भाजपा सांसद से अलग-अलग बैठक कर फीडबैक लिया जा रहा है।

Nitin Nabin
दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते सीएम योगी (फाइल फोटो)

उत्तर प्रदेश में अगले पांच महीनों में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। लगातार तीसरी बार सरकार बनाने के लिए भाजपा ने बड़ी तैयारी अभी से शुरू कर दी है। सबसे महत्वपूर्ण काम प्रत्याशियों का चयन है। इसके लिए दिल्ली में मंथन शुरू हो गया है। खुद भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने मोर्चा संभाल लिया है। यूपी के एक-एक सांसद से मिलकर फीडबैक ले रहे हैं। उनसे न केवल राज्य में जमीन हकीकत का जायजा लिया जा रहा है बल्कि भावी प्रत्याशियों और मौजूदा विधायकों पर राय भी ली जा रही है। इसके साथ ही अलग से सर्वे भी शुरू हो चुका है। इन सर्वे का उद्देश्य संगठनात्मक मजबूती, भावी उम्मीदवारों और चुनावों को प्रभावित करने वाले प्रमुख स्थानीय मुद्दों पर फीडबैक जुटाना है। पिछले हफ्ते दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी नितिन नवीन से उनके आवास पर मुलाकात की थी।

सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यूपी के भाजपा सांसदों के साथ आमने-सामने (वन-ऑन-वन) बैठकें कर रहे हैं। इन बैठकों के दौरान, सांसदों से उनके संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में ज़मीनी हालात, स्थानीय मुद्दों, संगठनात्मक तैयारियों और पार्टी के प्रति जनता के रुख पर प्रतिक्रिया ली जा रही है। भाजपा अध्यक्ष अब तक 25 से ज्यादा सांसदों से मुलाकात कर चुके हैं। इन बातचीत के जरिए पार्टी नेतृत्व चुनावों से पहले राज्य के अलग-अलग इलाकों के हालात का विस्तृत आकलन कर रहा है। इससे जमीनी स्तर पर प्रमुख मुद्दों की पहचान भी हो रही है।

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पिछले विधानसभा चुनाव में बना था इतिहास

बीजेपी का उद्देश्य चुनावों से काफी पहले अपने संगठनात्मक और बूथ-स्तरीय तैयारियों को मजबूत करना और उम्मीदवार चयन के साथ चुनावी रणनीति को आकार देना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 में से 255 सीटें जीती थीं। तब उसका वोट शेयर 41.29 प्रतिशत था। 2022 में 37 वर्षों में पहला ऐसा मौका था जब कोई पार्टी अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद दोबारा सत्ता में वापसी करने में सफल हुई थी। इस बार भाजपा की नजरें हैट्रिक पर हैं। पार्टी का साफ मानना है कि 2027 के विधानसभा चुनाव की जीत से ही 2029 के लोकसभा चुनाव की राह आसान होगी।

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विधानसभा में जीत के बाद लोकसभा में मिली थी चोट

अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ी चोट दी थी। 2022 के चुनाव में 403 में से 111 सीटें जीतने वाली सपा ने 2024 में कांग्रेस के साथ मिलकर लोकसभा की आधी से ज्यादा सीटें जीत ली थीं। माना जाता है कि सपा की इस जीत के कारण ही भाजपा लोकसभा में अकेले बहुमत हासिल करने से दूर रह गई थी। ऐसे में अगला विधानसभा चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया है।

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सपा-कांग्रेस से ही सीधा मुकाबला होने की संभावना

इस विधानसभा चुनाव में भी सपा और कांग्रेस के मिलकर मैदान में उतरने की पूरी संभावना है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान पहले ही कर रखा है। बसपा ने विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट जीती थी और लोकसभा में उसका खाता भी नहीं खुल सका था। ऐसे में माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला सपा-कांग्रेस गठबंधन से ही होगा।

इस बार सुभासपा और रालोद भी साथ

बीजेपी के लिए बड़ी राहत की बात यह है कि इस बार ओपी राजभर की सुभासपा और जयेंद्र चौधरी की रालोद भी उसके साथ है। पिछली बार राजभर और जयेंद्र चौधरी ने सपा के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा पहले की तरह संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल भी है।

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लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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