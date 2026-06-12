UP विधानसभा चुनाव: चंद्रशेखर टिकट के दावेदारों के इंटरव्यू कल से लेंगे, ठोक-बजाकर लड़ाएगी आसपा
UP Assembly Elections: यूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए चंद्रशेखर टिकट के दावेदारों के इंटरव्यू कल से लेंगे। उम्मीदवारों को न केवल इंटरव्यू देना होगा, बल्कि उसे पास भी करना अनिवार्य होगा।
UP Assembly Elections: चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) से टिकट पाना आसान नहीं है। पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया में एक बदलाव किया है। चुनावी मैदान में केतली चुनाव चिह्न लेकर उतरने के इच्छुक दावेदारों को अब साक्षात्कार से गुजरना होगा।
पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चितौड़ की ओर से जारी सूचना के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद 13 जून से 18 जून तक लखनऊ प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे 13 से 16 जून तक विधानसभा प्रत्याशियों का व्यक्तिगत तौर पर इंटरव्यू लेंगे। उम्मीदवारों को न केवल इंटरव्यू देना होगा, बल्कि उसे पास भी करना अनिवार्य होगा।
इंटरव्यू के दौरान संबंधित जोन प्रभारी, मुख्य मंडल प्रभारी, मंडल प्रभारी, मंडल प्रभारी (भाईचारा कमेटी), जिलाध्यक्ष और प्रत्याशी को अनिवार्य रूप से अपनी लिखित रिपोर्ट के साथ उपस्थित रहना होगा।
आसपा (कांशीराम) का साक्षात्कार कार्यक्रम
13 जून जोन-1 (सहारनपुर, मेरठ और मुरादाबाद मंडल)
14 जून जोन-2 (बरेली, आगरा और अलीगढ़ मंडल) और जोन-3 (कानपुर, चित्रकूट और झांसी मंडल)
15 जून जोन-4 (लखनऊ, अयोध्या और देवीपाटन मंडल) और जोन-5 (गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल)
16 जून जोन-6 (वाराणसी, मिर्जापुर और प्रयागराज मंडल) - समय : पूर्वाह्न 11:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक।
सत्ता परिवर्तन यात्रा में चंद्रशेखर के वादे, सरकार बनी तो शिक्षा और रोजगार सर्वोच्च प्राथमिकता
आपको बता दें इससे बीते शनिवार को सत्ता परिवर्तन यात्रा के दौरान आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना सांसद चंद्रशेखर प्रदेश में उनकी सरकार बनने पर युवा, किसान, महिला एवं कर्मचारियों सभी वर्गों से जुड़े वादे किए। प्रदेश में सरकार बनने पर शराब बंदी एवं शिक्षा, रोजगार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी 750 रुपये करने का वादा किया। कक्षा एक से 12वीं तक की शिक्षा पूरी तरह निशुल्क की जाएगी। दावा किया कि उनकी सरकार बनने पर शराबबंदी लागू की जाएगी।
750 रुपये न्यूनतम मजदूरी और अन्य वादे
किसानों और मजदूरों के लिए उन्होंने कई घोषणाएं कीं। कहा कि न्यूनतम मजदूरी 750 रुपये प्रतिदिन की जाएगी, क्योंकि 20 हजार रुपये से कम पर घर नहीं चलता। किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और लंबित भर्तियों और बैकलॉग पदों को भरने का वादा किया। आशा, आंगनबाड़ी, शिक्षामित्र, पंचायत सहायिका और सफाई कर्मचारियों को राज्यकर्मी का दर्जा देकर उनका वेतन बढ़ाने की बात कही। पुलिसकर्मियों के लिए आठ घंटे की ड्यूटी और सप्ताह में एक अवकाश की व्यवस्था लागू करने की मांग भी उन्होंने दोहराई। पीआरडी और होमगार्ड जवानों के लिए पुरानी पेंशन बहाल करने की पैरवी की। उन्होंने बताया कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी।
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लेखक के बारे मेंDeep Pandey
दीप नरायन पांडेय लाइव हिन्दुस्तान में पिछले आठ सालों से यूपी की खबरें करते हैं। डिजिटल, टीवी और प्रिंट जर्नलिज्म में 15 साल से अधिक का अनुभव रखने वाले दीप नरायन पांडेय वरिष्ठ पत्रकार हैं। दीप अब डिजिटल मीडिया के जाने माने नाम बन गए हैं। दीप हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को बेहतर समझते हैं। यूपी की राजनीति के साथ क्राइम की खबरों पर अच्छी पकड़ है। सामाजिक, इंफ्रास्ट्रक्चर, पर्यटन, शिक्षा और हेल्थ पर भी लिखते हैं। दीप पाठकों की पसंद को समझने और उसी तरह से न्पूज प्रस्तुत करने में माहिर हैं। दीप सरल भाषा में खबरों को पाठकों तक पहुंचाते हैं। खबर लिखने के अलावा साहित्य पढ़ने-लिखने में भी रुचि रखते हैं। मास कम्युनिकेशन में बीए और एमए दीप नरायन पांडेय मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। दीप ने पत्रकारिता की शुरुवात लखनऊ से की। टीवी चैनल से करियर का आगाज करने वाले दीप इसके बाद प्रिंट अमर उजाला लखनऊ में भी रहे। हिन्दुस्तान प्रिंट में वाराणसी, गोरखपुर, फिर लखनऊ में कार्य के दौरान विभिन्न जिलों के डेस्क इंचार्ज रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव 2012, 2017, 2022, लोकसभा चुनाव, पंचायत चुनावों के दौरान बेहतर कवरेज कर चुके हैं।और पढ़ें