यूपी विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने छह राज्यों के संगठन महामंत्रियों को प्रदेश के छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंप दी है। यह चुनाव तक पूरे अभियान की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही चुनाव के लिए मुद्दे और नारे भी तय हो गए हैं।

दिलीप चतुर्वेदी मथुरा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए छह राज्यों के संगठन महामंत्रियों को प्रदेश के छह क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी है। ये संगठन महामंत्री अपने-अपने क्षेत्रों में पार्टी की गतिविधियों पर नजर रखेंगे। मंगलवार को इन सभी की पहली बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में मथुरा के परखम स्थित दीनदयाल गो अनुसंधान केंद्र में हुई। इसके साथ ही पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए अपने मुद्दे और नारे भी तय कर दिए हैं। सबसे ऊपर मथुरा का श्रीकृष्ण जन्मभूमि है।

संगठनात्मक दृष्टि से भाजपा ने उत्तर प्रदेश को छह क्षेत्रों में बांट रखा है। इनमें पश्चिम क्षेत्र, ब्रज क्षेत्र, कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र, अवध क्षेत्र, काशी क्षेत्र और गोरखपुर क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, छत्तीसगढ़ के करमवीर सिंह, राजस्थान के अजय कुमार, महाराष्ट्र के सतीश धोंड, झारखंड के पवन साईं और आंध्र प्रदेश के संगठन महामंत्री एन मधुकर को सौंपी गई है। ये क्षेत्रों की मॉनिटरिंग करेंगे।

मुद्दे-नारे तय, नाराज कार्यकर्ताओं को साधेगी भाजपा मिशन-2027 में जुटी भारतीय जनता पार्टी की परखम में हुई योजना बैठक में यह तय हो गया कि पार्टी किन मुद्दों को लेकर चुनाव में जाने वाली है। इनमें श्रीकृष्ण जन्मभूमि, जेन-जी यानी युवा, यूजीसी, प्रदेश की कानून-व्यवस्था और विकास शामिल हैं। इन मुद्दों के साथ पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने में भी जुटेगी। पार्टी को भरोसा है कि कार्यकर्ता जी-जान से चुनाव में जुटेंगे और भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रहेगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी बैठक में साफ कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के बल पर चुनाव जीतेगी।

मंगलवार की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित सोमवार की बैठक में मौजूद रहे 54 नेताओं के अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल रहे। श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मुद्दे को लेकर पार्टी का हर नेता मुखर है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सोमवार को इस मुद्दे पर खुलकर बात की और अखिलेश को चुनौती देते रहे। वहीं, अन्य नेताओं ने भी इस मुद्दे पर खुलकर राय व्यक्त की।

पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने भी सोमवार को पत्रकारों के समक्ष श्रीकृष्ण जन्मस्थान को लेकर खुलकर अपनी राय दी। इससे साफ है कि इस चुनाव में भाजपा श्रीकृष्ण जन्मस्थान के मुद्दे पर फ्रंट फुट पर रहेगी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि बैठक में इस विषय पर साफ हो गया कि चुनाव में राम मंदिर के निर्माण को सामने रखते हुए श्रीकृष्ण जन्मस्थान का मुद्दा जोर-शोर से उठाया जाएगा, लेकिन जो भी बोला जाएगा, यह सोचकर बोला जाएगा कि मामला अदालत में है।

कार्यकर्ताओं के बल पर भाजपा को जीत का भरोसा पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मान पर भी चर्चा हुई। सभी समझ गए हैं कि पार्टी के कार्यकर्ता नाराज हैं। विधान परिषद चुनावों में पार्टी यह देख भी चुकी है। इन चुनावों में पार्टी के कार्यकर्ता उस तरह से नहीं जुटे, जिस तरह उन्हें जुटना चाहिए था। यही कारण रहा कि पार्टी को उतनी सफलता नहीं मिल सकी, जितनी मिलनी चाहिए थी। बैठक में इस पर मंथन किया गया और तय हुआ कि चुनाव से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर कर उन्हें चुनाव प्रचार में सक्रिय किया जाए। बैठक में कार्यकर्ताओं को लेकर चर्चा हुई। इसका प्रमाण यह है कि पार्टी के लगभग सभी नेताओं ने मीडिया से बात करते हुए कार्यकर्ताओं की तारीफ की।

रूठे कार्यकर्ताओं को मनाएगी पार्टी पार्टी सूत्रों ने बताया कि बैठक में कहा गया कि जो पुराने कार्यकर्ता रूठ गए हैं, उन्हें बुलाकर बात की जाए और उनकी नाराजगी दूर की जाए। साफ तौर पर कहा गया कि कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी जाएं और उनका समाधान कराया जाए। इसके लिए कोर कमेटी की बैठक हो। जिलाधिकारी और एसएसपी से भी बात की जाए और कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान कराया जाए।