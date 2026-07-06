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मुरादाबाद में सपा के बाद भाजपा में गुटबाजी; अपनों से ही क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नाराज

Yogesh Yadav मुरादाबाद, मुख्य संवाददाता
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यूपी के मुरादाबाद में सपा के बाद भाजपा में गुटबाजी दिखाई दी है। इसकी गूंज हाईकमान तक पहुंच गई है। पश्चिम क्षेत्र के अध्यक्ष नवाब सिंह नागर अपनों से ही नाराज हैं। उनका कहना है कि संगठन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ किया गया है।

मुरादाबाद में सपा के बाद भाजपा में गुटबाजी; अपनों से ही क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नाराज

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों में रस्साकसी तेज होती दिखाई दे रही है। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी में रार और गुटबाजी के बीच अब भाजपा में इसी तरह की स्थिति दिखाई दी है। भाजपा की गुटबाजी की गूंज प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंच गई है। मुख्यमंत्री के मुरादाबाद दौरे के दौरान भाजपा के पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष नवाब सिंह नागर का न तो स्वागत हुआ, न उन्हें मंच से संबोधन का अवसर मिला और सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में भी प्रवेश नहीं मिल सका। पूरे घटनाक्रम के फोटो और वीडियो प्रदेश व राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजे गए हैं। इस बीच, क्षेत्रीय अध्यक्ष ने भी संगठन के प्रोटोकॉल का पालन नहीं होने की बात कही है।

हिन्दुस्तान से बातचीत में पश्चिम क्षेत्र अध्यक्ष नवाब सिंह नागर ने कहा कि संगठन के प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री के बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष का स्थान होना चाहिए था और स्वागत भी उसी अनुरूप कराया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हालांकि, सर्किट हाउस में आयोजित बैठक में क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा के साथ भाजपा के जिला अध्यक्ष आकाश पाल और महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला को भी प्रवेश नहीं मिल सका। दोनों अध्यक्षों का कहना है कि बैठक की व्यवस्था, प्रवेश और सिटिंग प्लान पूरी तरह जिला प्रशासन की ओर से तय किया गया था और इसमें संगठन की कोई भूमिका नहीं थी। क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा को भी सबसे अंत में बैठने के लिए स्थान मिला।

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लखनऊ बैठक में सफाई देने की कोशिश

उधर, लखनऊ में आयोजित बैठक के दौरान जिला अध्यक्ष आकाश पाल और महानगर अध्यक्ष गिरीश भंडूला ने क्षेत्रीय अध्यक्ष नवाब सिंह नागर से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंच व्यवस्था और सर्किट हाउस में प्रवेश सहित सभी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन के स्तर से तय की गई थीं। सूत्रों के अनुसार, एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी ने भी क्षेत्रीय अध्यक्ष से फोन पर बातचीत कर खेद व्यक्त किया और कहा कि यह स्थिति अनजाने में बनी, किसी की ऐसी मंशा नहीं थी।

कुंदरकी विधायक रामवीर सिंह ने कहा कि वीआईपी कार्यक्रमों में सिटिंग प्लान, मुलाकात और अन्य व्यवस्थाएं किस स्तर पर तय हुईं, इसकी जानकारी संबंधित पक्ष ही बेहतर ढंग से दे सकते हैं।

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विधानसभा चुनाव से पहले गुटबाजी बनी चर्चा का विषय

विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा के भीतर गुटबाजी की चर्चाएं एक बार फिर तेज हो गई हैं। मुख्यमंत्री के दौरे के दौरान सामने आए घटनाक्रम ने संगठन के भीतर समन्वय को लेकर सवाल खड़े किए हैं। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हैं। पार्टी के सामने अब संगठनात्मक समन्वय बनाए रखने और ऐसे विवादों पर समय रहते प्रभावी ढंग से नियंत्रण की चुनौती मानी जा रही है।

सपा ने कमाल अख्तर को हटाकर संभाली स्थिति

भाजपा से पहले सपा में भी गुटबाजी दिखाई दी थी। सांसद रुचि वीरा अपने ही संगठन से नाराज हुईं तो पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव तक मामला पहुंच गया था। इसका खामियाजा कमाल अख्तर को विधानसभा के सचेतक का पद गंवा कर भुगतना पड़ा। हालांकि वहां भी अभी सबकुछ ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है।

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Yogesh Yadav

लेखक के बारे में

Yogesh Yadav

योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।

पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।

बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।

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