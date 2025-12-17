Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Assembly Elections 2027 Striking regional balance poses a major challenge for the BJP
भाजपा के लिए क्षेत्रीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती, अब मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकीं सबकी निगाहें

भाजपा के लिए क्षेत्रीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती, अब मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकीं सबकी निगाहें

संक्षेप:

भाजपा ने मिशन-2027 की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए पंकज चौधरी के रूप में कुर्मी चेहरे को यूपी की कमान सौंपी है लेकिन भाजपा के लिए क्षेत्रीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती है। ऐसे में अब सबकी निगाहें योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकीं हैं।

Dec 17, 2025 07:42 am ISTPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
share Share
Follow Us on

बिहार के बाद भले ही भाजपा की नजर पश्चिम बंगाल पर हो, लेकिन भाजपा ने मिशन-2027 की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी ने अपने सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए पंकज चौधरी के रूप में कुर्मी चेहरे को यूपी की कमान सौंपी है लेकिन भाजपा के लिए क्षेत्रीय संतुलन साधने की बड़ी चुनौती है। सरकार के मोर्चे पर पहले से भारी पूर्वी यूपी का पलड़ा अब संगठन में भी भारी हो चुका है। ऐसे में अब सबकी निगाहें योगी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार पर टिकीं हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

साल 2009 में यूपी में महज 10 सीटें जीतने वाली भाजपा ने अगले ही लोकसभा चुनाव यानि 2014 में 80 में से 73 सीटें जीत ली थीं। इसमें दो सीटें सहयोगी अपना दल की भी थीं। 2019 में यह संख्या 62 रही। लेकिन 2024 में पार्टी महज 33 सीटों पर सिमट गई। चुनाव परिणाम सिर्फ पूरब ही नहीं पश्चिम में भी प्रतिकूल रहे। दरअसल, भाजपा ने संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश को छह क्षेत्रों में बांट रखा है।

ये भी पढ़ें:खाद की कालाबाजारी पर लगेगा एनएसए, योगी का सख्त आदेश; डीएम-एडीएम करेंगे छापेमारी

लोकसभा चुनाव में लगा था झटका

भाजपा ने पश्चिम में पांच सीटें जीतीं। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतमबुद्धनगर और अमरोहा सीटें शामिल हैं जबकि 2019 में उसने पश्चिम की कैराना व मुजफ्फरनगर सीटें भी जीती थीं। हालांकि दो सीटें बागपत व बिजनौर एनडीए में शामिल हुए रालोद ने भी जीती थीं। वहीं 2014 में भाजपा पश्चिम में संभल और रामपुर के अलावा सहारनपुर सीटें भी जीती थीं। रुहेलखंड क्षेत्र में भी भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। 2019 में जीती गईं नौ सीटों की तुलना में 2024 में संख्या चार ही रह गई। ब्रज में भी फिरोजाबाद, बदायूं जैसी सीटें पार्टी हार गई जबकि बुंदेलखंड में 2019 में जीतीं पांचों सीटों में से 2024 में सिर्फ एक ही सीट जीत सकी।

Pawan Kumar Sharma

लेखक के बारे में

Pawan Kumar Sharma
"पवन कुमार शर्मा पिछले 3 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पवन अभी हिन्दुस्तान अख़बार की वेबसाइट Livehindustan.com में काम कर रहे हैं। इससे पहले ABP News में बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाएं और टूरिज्म पर लिखते हैं। पवन ने दिल्ली के भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले कानपुर के क्राइस्ट चर्च कॉलेज से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया था।" और पढ़ें
Lucknow Lucknow News Lucknow Latest News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |