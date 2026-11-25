यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अपनी चुनावी सीट बदलने का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार वह गाजीपुर की जहूराबाद सीट से नहीं, बल्कि अंबेडकरनगर की अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।

UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में चंद महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा की सहयोगी सुभासपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दांव चला है। वह इस बार जहूराबाद से नहीं बल्कि अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वह इस सीटे से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, उनका एक बेटा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।

एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘अकबरपुर की तैयारी कर रहे हैं। इस नाते हमारे निशाने पर पिछली बार अंबेडकरनगर की पांचों सीट आजमगढ़ की 10 सीट, गाजीपुर की 7 सीट, बलिया, मऊ और बस्ती तमाम सीटें सपा को जितवा दिया था। इस सभी सीटें उनसें लेनी है। इसलिए बॉर्डर पर रहना चाहते हैं। अपनी सीट छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित छोड़ेंगे, कोई और लड़ेगा। दोनों बेटे चुनाव लड़ेंगे तो इस पर कहा कि एक बेटा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।’