यूपी चुनाव से पहले राजभर का बड़ा दांव, जहूराबाद छोड़ अकबरपुर से लड़ेंगे चुनाव
यूपी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले ओम प्रकाश राजभर ने अपनी चुनावी सीट बदलने का एलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस बार वह गाजीपुर की जहूराबाद सीट से नहीं, बल्कि अंबेडकरनगर की अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं।
UP Assembly Elections 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने में चंद महीने बचे हैं। ऐसे में भाजपा की सहयोगी सुभासपा अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दांव चला है। वह इस बार जहूराबाद से नहीं बल्कि अकबरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि वह इस सीटे से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं, उनका एक बेटा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।
एबीपी न्यूज़ के शिखर सम्मेलन में ओम प्रकाश राजभर ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘अकबरपुर की तैयारी कर रहे हैं। इस नाते हमारे निशाने पर पिछली बार अंबेडकरनगर की पांचों सीट आजमगढ़ की 10 सीट, गाजीपुर की 7 सीट, बलिया, मऊ और बस्ती तमाम सीटें सपा को जितवा दिया था। इस सभी सीटें उनसें लेनी है। इसलिए बॉर्डर पर रहना चाहते हैं। अपनी सीट छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि निश्चित छोड़ेंगे, कोई और लड़ेगा। दोनों बेटे चुनाव लड़ेंगे तो इस पर कहा कि एक बेटा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है।’
2027 में योगी के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने का दावा
राजभर ने कहा कि पूर्वांचल में विधानसभा की 82 सीटें हैं। इन क्षेत्रों में उनकी अपनी राजनीतिक हिस्सेदारी 12 से 22 प्रतिशत तक है। उन्होंने दावा किया कि अब वह इसे बढ़ाकर 15 से 25 प्रतिशत तक करने की स्थिति में हैं। राजभर ने कहा कि 2027 के चुनाव में वह इसे करके दिखाएंगे और चुनाव के बाद योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे।
लेखक के बारे मेंPawan Kumar Sharma
पवन कुमार शर्मा पिछले चार वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हैं। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, सरकारी योजनाओं और टूरिज्म से जुड़े मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। इससे पहले पवन एबीपी न्यूज के साथ बतौर फ्रीलांसर काम कर चुके हैं। पवन ने नई दिल्ली स्थित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता की पढ़ाई की है। इससे पहले क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। ग्राउंड रिपोर्टिंग और अकादमिक समझ के साथ पवन तथ्यात्मक, संतुलित और पाठक-केंद्रित समाचार लेखन करते हैं।और पढ़ें