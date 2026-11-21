कांग्रेस के सामने अखिलेश यादव ने रख दी ऐसी शर्त, यूपी में बीजेपी को भी दे सकती है टेंशन
अखिलेश यादव ने सीट शेयरिंग के लिए कांग्रेस के सामने जो शर्त रखीहै वह बीजेपी के लिए चुनौती बन सकती है। समाजवादी पार्टी इस बार जिताऊ प्रत्याशी निर्धारित करने में डेटा विश्लेषकों की भी मदद ले रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दलों ने अपनी ताल ठोकनी शुरू कर दी है। मथुरा में मंथन के बाद बीजेपी अपने सीनियर मंत्रियों को भी उत्तर प्रदेश में उतारने जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन और सीट शेयरिंग को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आ रही है। हालांकि 18 नवंबर वाली बैठक कैंसल होने के बाद अब 22 नवंबर को सपा और कांग्रेस में बातचीत शुरू हो सकती है। कांग्रेस ने इसके लिए छह सदस्यों की समिति बनाई थी। अब सपा ने भी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रो. रामगोपाल यादव की अगुआई में पांच सदस्यों की टीम बना दी है। गौर करने वाली बात यह है कि इसमें दो डेटा विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के सामने सीट बंटवारे को लेकर ऐसी शर्त रखी है जो कि बीजेपी को भी टेंशन दे सकती है।
बीजेपी को क्यों हो सकती है टेंशन?
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले भी मिलकर यूपी का चुनाव लड़ चुके हैं। 2017 में दोनों के साथ आने के बाद उत्तर प्रदेश में उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। अखिलेश यादव उस हार से सबक ले चुके हैं और उन्होंने कांग्रेस के सामने शर्त रखी है कि सीट शेयरिंग जिताऊ उम्मीदवारों की बिनाह पर ही की जाएगी। अखिलेश यादव का कहना है कि जिस सीट पर जिसका जिताऊ उम्मीदवार होगा उसी को सीट मिल जाएगी। इससे जाहिर तौर पर सीट शेयरिंग में कांग्रेस कि हिस्सेदारी कम हो सकती है। यही बीजेपी के लिए चुनौती है. 10 साल की के कार्यकाल के बाद बीजेपी के सामने एंटी इनकंबेंसी भी है। ऐसे में अगर कांग्रेस के कमजोर प्रत्याशी सामने मिल जाते तो बीजेपी के लिए राह आसान हो सकती थी। हालांकि अब ज्यादा चांस यही है कि ज्यादार सीटों पर मुकाबला समाजवादी पार्टी से ही होगा।
अखिलेश कम नहीं होने देना चाहते उत्साह
अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले पूरा जोर लगा रहे हैं। गोरखपुर में आयोजित पीडीए रैली में भारी भीड़ देखने को मिली थी। वह अपने कार्यकर्ताओं को उत्साह किसी भी स्तर पर कम नहीं होने देना चाहते हैं। ऐसे में सपा चाहती है कि सीट शेयरिंग में उसे बड़ा भाई बने रहने का मौका मिले। हालांकि कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि सीटों का बंटवारा आधे-आधे का होना चाहिए। अब दोनों समितियों के बीच बैठक के बाद ही कुछ निकलकर सामने आएगा।
आसानी से हामी नहीं भरेगी कांग्रेस
बीते कुछ दिन पहले कांग्रेस ने 181 सीटें मांगने की बात कही थी। इसकते बाद सोशल मीडिया पर कांग्रेस और सपा की सूची प्रसारित होने लगी। इसमें बताया जा रहा था कि समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को 54 सीटों का ऑफर दिया है। हालांकि इसकी पुष्टि किसी की तरफ से नहीं की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सपा कांग्रेस को 50 से 60 सीटों के बीच ही देना चाहती है। 18 नवंबर को जो बैठक प्रस्तावित थी उसमें अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों शामिल हो सकते थे। हालांकि बैठक टालने का मतलब हुआ कि सपा के प्रस्ताव पर कांग्रेस ने हामी नहीं भरी है।
सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई निश्चित तारीख सामने नहीं आई है। हालांक चर्चा है कि 22 से 24 नवंबर के बीच बैठक हो सकीत है। कांग्रेस की समिति में प्रियंका गांधी वाड्रा, केसी वेणुगोपाल, आराधना मिश्रा मोना, राजेंद्र पाल गौतम और इमरान मसूद के साथ वीरेंद्र का नाम शामिल है। हालांकि संभव है कि अगर बैठक में अखिलेश यादव नहीं आते हैं तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी मीटिंग से किनारा करेंगी।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें