पांचवें चरण के चुनाव मैदान में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने घर से निकलने से पहले सुबह आवास पर पूजा अर्चना की। डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने कहा कि मुझे विश्वास है कि सिराथू के लोग कमल खिलेंगे और सिराथू के बेटे को भारी मतों से जीत दिलाएंगे। भाजपा सरकार उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इसलिए लोगों ने मन बना लिया है कि कमल खिलना है। डिप्टी सीएम मौर्य ने सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि 10 मार्च को लोगों के आशीर्वाद से अहंकार के आसमान में ऊंची उड़ान भरने वाले अखिलेश यादव की साइकिल बंगाल की खाड़ी में गिरेगी। उनकी साइकिल पहले सैफई के लिए उड़ी थी और अब बंगाल की खाड़ी में जाएगी।

I believe that people of Sirathu will bloom Lotus and make the son of Sirathu win with a big margin of votes. BJP Govt has been working for the welfare of the 24 crore people of Uttar Pradesh. That is why people have made up their mind that to bloom the Lotus: Deputy CM KP Maurya pic.twitter.com/GXgboLg0uQ