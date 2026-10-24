यूपी में जिद पर अड़ गई कांग्रेस? उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर घमासान; आखिर क्यों नहीं बन रही है बात
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में सीटों के बंटवारे पर तनाव देखने को मिल रहा है। एसपी उम्मीदवारों की लिस्ट मांग रही है जिसपर कांग्रेस तैयार नहीं है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे को लेकर खींचतान तेज हो गई है। एक तरफ समाजवादी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस उन प्रत्याशियों के नाम की लिस्ट दे जो कि जिताऊ उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस ने 180 सीटों के नाम शेयर कर दिए जिनपर वह चुनाव लड़ना चाहती है। इसपर समाजवादी पार्टी के कई नेता भड़क गए। मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि अखिलेश यादव को कांग्रेस में ज्यादा जिताऊ उम्मीदवार नजर नहीं आते हैं और ऐसे में वह 100 से कम सीटें ही कांग्रेस को देना चाहते हैं। हालांकि इस मामले में खुलकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। इतना जरूर है कि कांग्रेस नेताओं की सीटों को लेकर बयानबाजी से वह खुश नहीं हैं।
प्रियंका गांधी के सामने भी उठा मुद्दा
AICC यूपी प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने यहां तक कहा कि उन्हें यूपी में कम से कम 200 सीटों पर चुनाव लड़ना है। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं। ऐसे में गौतम ने लगभग आधी सीटों पर दावा ठोक दिया। जाहिर सी बात है कि यह बात समाजवादी पार्टी को रास नहीं आएगी। रिपोर्ट के मुताबिक 19 अक्टूबर को राहुल गांधी के आवास पर चाय पार्टी के दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय ने प्रियंका गांधी से कहा था कि पार्टी जहां चुनाव लड़ना चाहती है, उन सीटों की लिस्ट सौंप दे। इसपर प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी लिस्ट सौंपने का आश्वासन दिया था।
180 सीटों की लिस्ट पर क्या बोलीं प्रियंका गांधी
सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी ने कहा था कि सीटों की संख्या पर जोर देने से ज्यादा सीटों की क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा, 180 सीटों की जो लिस्ट शेयर की गई है यह कोई फाइनल फैसला नहीं है। बल्कि यह बातचीत की शुरुआत का तरीका है। जब दोनों पार्टियां बैठकर बात करेंगी तो फाइनल फैसला होगा और इसका हल निकलेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि 80-90 सीटों पर भी समझौता हो सकता है।
कांग्रेस के आंतरिक सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने सीटों को A, B, C, D करके चार वर्गों में बांटा है। पार्टी ने आंतरिक सर्वे के आधार पर तय किया है कि कौन सी सीट कितनी जिताऊ साबित होगी। राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि उनके पास मजबूत उम्मीदवार हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस से जिताऊ उम्मीदवारों की लिस्ट मांगकर अब इंतजार करना तय किया है। एसपी ने कहा है कि अगर कांग्रेस कमजौर उम्मीदवार उतारती है तो इससे गठबंधन को नुकसान होगा और बीजेपी को फायदा हो जाएगा। जबकि दोनों का ही उद्देश्य उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हराना है।
उम्मीदवारों की लिस्ट देने को तैयार नहीं है कांग्रेस
आपको बता दें कि 2022 में कांग्रेस ने अलग चुनाव लड़ा था औरर 40 फीसदी सीटों पर महिलाओं को उतारा गया था। हालांकि कांग्रेस के खाते में केवल दो सीटें ही आईं। वहीं 2022 के चुनाव में कांग्रेस ने 111 सीटों पर जीत दर्ज की थी। एसपी को डर है कि कांग्रेस कहीं 2022 वाला परिणाम ही ना दोहराए। वहीं कांग्रेस का कहना है कि वह प्रत्याशियों की लिस्ट किसी और पार्टी को क्यों दे। यह बताना जरूरी नहीं है कि कौन किस सीट से चुनाव लड़ेगा। गठबंधन में ऐसा कभी नहीं होता है।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
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अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें