UP Assembly election Akhilesh Yadav clarifies method of selection of candidates, announcement will not held without it

अखिलेश यादव ने साफ किया प्रत्याशी चयन का तरीका, बोले- इसके बिना नहीं होगी घोषणा

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 के यूपी विधानसभा के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर रविवार को तरीका साफ कर दिया। अखिलेश ने सर्वे के बाद ही प्रत्याशियों का चयन किया जाएगा। उन्होंने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं से जनता के बीच रहने को कहा।

Sun, 14 Sep 2025 09:13 PM
यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव में मिली भारी जीत से समाजवादी पार्टी उत्साहित है। उसे लगता है कि इस बार टिकट के दावेदार बहुत ज्यादा होने वाले हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने अभी से साफ कर दिया है कि प्रत्याशियों का चयन कैसे होगा। रविवार को यह भी बता दिया कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रत्याशी बिना सर्वे के घोषित नहीं होंगे। साफ कर दिया कि जीतने वाले प्रत्याशियों को ही चुनाव लड़ाया जाएगा। समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जनता के बीच रहें। इसके साथ ही कहा कि भाजपा बेईमानी करने और वोट चोरी की कोशिश कर सकती है। भाजपा वोट काटने की भी साजिश कर सकती है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाजपा के षडयंत्रों पर नज़र रखें।

अखिलेश यादव ने ये बातें रविवार को सपा मुख्यालय में बुलन्दशहर और हापुड़ से आये कार्यकर्ताओं की बैठक में कहीं। उन्होंने कहा कि नेताओं, कार्यकर्ताओं को बहुत काम करना होगा। वोट बनवाना, वोट बचाना, वोट पड़वाना और वोट गिनवाना। सभी कार्यों को लेकर सजग रहना होगा, तभी लोकतंत्र और संविधान बचेगा। अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा को हरा कर उत्तर प्रदेश को बचाना है। हर विभाग, हर कार्य में भ्रष्टाचार हैं। भाजपा के नेता जिलों-जिलों में सरकारी जमीनों, तालाबों, गरीबों की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं।

अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार पीडीए समाज को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता भाजपा को हटाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है। विधानसभा चुनाव में भाजपा की कोई चाल नहीं चल सकेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बनते ही महंगाई, बढ़ती गई है। भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश नहीं है। थाना, तहसील में उगाही चल रही है। नौजवानों के लिए नौकरी नहीं रह गई हैं, प्रदेश में न कोई पूंजी निवेश आ रहा है और न ही कोई उद्योग लग रहा है। जो बड़े-बड़े वायदे किए गए थे, वे हवा-हवाई बनकर रह गए हैं। कोई बड़ा उद्योगपति यहां बिगड़ती कानून-व्यवस्था को देखते हुए आने को तैयार नहीं है। जनता ऊबी हुई है। उसे बस भाजपा से जल्दी से जल्दी निजात चाहिए।

