यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का आ गया सर्वे, भाजपा-सपा गठबंधन में किसे वोट दे रही जनता
सर्वे में पूछा गया कि 2027 के चुनाव में यूपी में किस गठबंधन या पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? इसके जवाब में 41.9% लोगों ने भाजपा गठबंधन के प्रति भरोसा जताया। सपा गठबंधन को 39.1% लोगों ने वोट देने की बात कही।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले Vote Vibe का सर्वे सामने आया है। इस सर्वे के मुताबिक, राज्य में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के बीच कड़ा चुनावी मुकाबला होता दिख रहा है। सर्वे में पूछा गया कि 2027 के चुनाव में यूपी में किस गठबंधन या पार्टी को वोट देना पसंद करेंगे? इसके जवाब में 41.9% लोगों ने भाजपा गठबंधन के प्रति भरोसा जताया। सपा गठबंधन को 39.1% लोगों ने वोट देने की बात कही। बसपा को 6.4%, अन्य को 4.9% और कह नहीं सकते वालों की संख्या 7.8% रही।
Vote Vibe के सर्वे में कहा गया कि उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में भाजपा और सपा गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। राज्य के ग्रामीण इलाकों में दोनों ही गठबंधन अपना-अपना मजबूत वोट आधार रखते हैं। सर्वे के मुताबिक, यूपी के शहरी क्षेत्रों में बीजेपी को साफ बढ़त नजर आ रही है। शहरी इलाकों के मतदाताओं ने भाजपा गठबंधन को अपनी पहली पसंद बताया है।
पश्चिमी यूपी में कैसा रहेगा मुकाबला
इसके अलावा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। यहां पर सपा और उसके गठबंधन दलों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। अवध क्षेत्र में सपा की स्थिति मजबूत बताई गई है। सर्वे में पूर्वांचल और बुदेंलखंड के मतदाताओं की राय भी जानी गई। इसके मुताबिक, इन दोनों ही इलाकों में भाजपा और सपा गठबंधन के बीच अच्छी लड़ाई देखने को मिल सकती है।
OBC मतदाताओं ने क्या कहा
Vote Vibe के सर्वे में OBC मतदाताओं को लेकर कहा गया कि यादव मतदाता सपा के साथ रह सकते हैं, जबकि गैर यादव मतदाताओं की पहली पसंद बीजेपी है। दलित मतदाताओं में जाटव लोगों ने बसपा को वोट देने की बात कही। गैर जाटव दलित बीजेपी के साथ खड़े नजर आते हैं। बीजेपी के साथ सामान्य वर्ग के 66% मतदाता बताए गए हैं।
2022 के चुनावी नतीजे कैसे रहे
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की थी। 403 सीटों वाली विधानसभा में बीजेपी ने 255 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था, जबकि उसकी सहयोगी अपना दल (सोनेलाल) को 12 और निषाद पार्टी को 6 सीटें मिली थीं। इस तरह बीजेपी गठबंधन ने कुल 273 सीटों पर जीत दर्ज की थी। वहीं, समाजवादी पार्टी 111 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर रही थी। उसकी सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल (RLD) को 8 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) को 6 सीटें मिली थीं। कांग्रेस को 2 और बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली थी। इसके अलावा जनसत्ता दल लोकतांत्रिक ने 2 सीटें जीती थीं।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें