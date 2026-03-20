यूपी विधानसभा चुनाव के लिए सपा ने तय किया टिकट वितरण फार्मूला, दावेदारों को साफ संदेश

समाजवादी पार्टी ने यूपी विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण का फार्मूला तय कर लिया है। इसके साथ ही सपा सामान्य सीटों पर भी दलितों को उतारने और कुर्मी व ब्राह्मण मतदाताओं को साधने के लिए विशेष रणनीति पर काम कर रही है।

UP Politics: उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में भले ही अभी एक साल का समय है लेकिन समाजवादी पार्टी (सपा) ने अपनी बिसात बिछाना शुरू कर दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 में 37 सीटें जीतकर उत्साह से भरी सपा अब विधानसभा में भी उसी सफलता को दोहराना चाहती है। इसके लिए पार्टी नेतृत्व ने 'टिकट वितरण फार्मूला' तैयार कर लिया है, जिसका सीधा और कड़ा संदेश टिकट के दावेदारों तक पहुंचा दिया गया है।

'इमेज बिल्डिंग' पर रहेगा मुख्य जोर पार्टी सूत्रों के अनुसार, इस बार सपा केवल जिताऊ उम्मीदवार ही नहीं, बल्कि 'साफ छवि' वाले चेहरों पर दांव लगाएगी। दावेदारों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी 'इमेज बिल्डिंग' पर काम शुरू करें। जनता के बीच भरोसेमंद और सकारात्मक छवि बनाना अब टिकट पाने की पहली शर्त होगी। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना है लेकिन किसी भी विवादित पोस्ट या व्यवहार से बचने की सख्त हिदायत दी गई है, ताकि पार्टी की छवि पर कोई आंच न आए।

पीडीए (PDA) का विस्तार: आरक्षित सीटों के बाहर भी दलितों पर दांव सपा का नया फार्मूला सामाजिक समीकरणों को साधने पर केंद्रित है। उत्तर प्रदेश की 86 आरक्षित सीटों के अलावा, सपा अब सामान्य सीटों पर भी अनुसूचित जाति (SC) के मजबूत उम्मीदवारों को उतारने पर गंभीरता से मंथन कर रही है। पार्टी यादवों के साथ-साथ अन्य पिछड़ी जातियों, विशेषकर कुर्मी बिरादरी को अधिक प्रतिनिधित्व देने की योजना बना रही है, जैसा कि लोकसभा चुनाव के दौरान सफल रहा था।

ब्राह्मणों पर फोकस सत्ता पक्ष से ब्राह्मणों की कथित नाराजगी को भांपते हुए सपा अगड़ी जातियों में ब्राह्मणों पर बड़ा दांव लगाने की तैयारी में है। जिस तरह से पिछले चुनाव में पिछड़ी जातियों के नेताओं ने चुनाव के ठीक पहले सपा का साथ दिया था। इस बार चर्चा है कि अन्य दलों के कई कद्दावर ब्राह्मण नेता जल्द ही सपा का दामन थाम सकते हैं।