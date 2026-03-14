यूपी विधानसभा चुनाव में मोबाइल फोन को लेकर मिलेगी बड़ी राहत, निर्वाचन आयोग ने दी खुशखबरी

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने घोषणा की है कि 2027 विधानसभा चुनाव में मतदाता पोलिंग बूथ पर मोबाइल फोन ले जा सकेंगे और बाहर जमा करने की व्यवस्था होगी।

UP News: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों के बीच मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने मतदाताओं के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की है। अब मतदाताओं को मतदान केंद्र पर अपना मोबाइल फोन घर छोड़कर आने या असुरक्षित स्थानों पर रखने की जरूरत नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने निर्णय लिया है कि आगामी चुनावों में मतदान केंद्रों पर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति होगी और बूथ के ठीक बाहर उन्हें सुरक्षित जमा करने के लिए विशेष काउंटर व व्यवस्था की जाएगी। शुक्रवार को कानपुर के सरसैय्या घाट स्थित नवीन सभागार में पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की।

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बूथों पर भीड़ कम करने के लिए नया फॉर्मूला मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान प्रक्रिया को सुगम और तेज बनाने के लिए आयोग कई बदलाव कर रहा है। अब किसी भी एक पोलिंग बूथ पर 1200 से अधिक मतदाता नहीं होंगे। यदि किसी बूथ पर संख्या इससे अधिक होती है, तो वहां अतिरिक्त बूथ बनाया जाएगा। इसके अलावा, पोलिंग एरिया को इस तरह निर्धारित किया जा रहा है कि मतदाताओं को अपनी मतदाता पर्ची (Voter Slip) प्राप्त करने में कोई कठिनाई न हो। उन्होंने स्पष्ट किया कि तकनीक के इस दौर में मोबाइल फोन अनिवार्य हिस्सा बन गया है, इसलिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुव्यवस्थित व्यवस्था लागू की जा रही है।

मतदाता सूची में विसंगतियों पर बड़ी कार्रवाई मतदाता सूची की शुद्धता पर जोर देते हुए नवदीप रिणवा ने बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के तहत व्यापक जांच की गई है। जांच में पाया गया कि लगभग 1.04 करोड़ मतदाताओं की मैपिंग नहीं हो सकी थी और 2.22 करोड़ मतदाताओं के विवरण में तार्किक विसंगतियां थीं। इन सभी 3.26 करोड़ मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए थे, जिनमें से 98 प्रतिशत मामलों की सुनवाई पूरी हो चुकी है। शेष मामलों का निस्तारण 27 मार्च तक कर लिया जाएगा और 10 अप्रैल को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि किसी भी पात्र मतदाता का नाम सूची से गलत तरीके से नहीं हटाया गया है।