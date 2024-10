AQI in Major Cities of UP: मौसम धीरे-धीरे सर्द हो रहा है। इस बदलाव के साथ ही यूपी के विभिन्‍न जिलों में हवा की गुणवत्‍ता खराब होने लगी है। इसमें प्रदूषण की मात्रा बढ़ने लगी है। पिछले तीन दिनों से एक्यूआई लगातार बढ़ रहा है। मंगलवार को दोपहर दो बजे लखनऊ के औद्योगिक क्षेत्र तालकटोरा में एक्‍यूआई (एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स) 222 और गोमती नगर में 160 पर पहुंच गया। इसी तरह आगरा में दोपहर दो बजे संजय पैलेस के पास 188 एक्‍यूआई पाया गया। मेरठ, प्रयागराज और गोरखपुर जैसे बड़े शहरों के साथ ही लखीमपुर खीरी जैसे तराई के जिलों में भी एक्‍यूआई का स्‍तर बढ़ रहा है। लखीमपुर खीरी में सोमवार की सुबह एक्यूआई (एयर क्वालिटी इंडेक्स) 154 पर पहुंच गया। कहा जा सकता है कि तराई के जिलों में अभी राहत है लेकिन महानगरों में अगर एक्यूआई इसी तरह से बढ़ता गया तो सांस लेने में भी परेशानी हो सकती है। वहीं जानकार बताते हैं कि फसल अवशेष जलाने के कारण हवा में प्रदूषण बढ़ जाता है।