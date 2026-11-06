यूपी में एक और सास दामाद के साथ फरार, बेटी की मौत के बाद बढ़ीं दोनों में नजदीकियां
यूपी में एक और सास अपने ही दामाद के साथ फरार हो गई है। बेटी की मौत के बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ गई थीं। हैरानी की बात तो यह है कि घर पर बीमार पति को छोड़ महिला भागी है। बेटे ने एसपी से मां को वापस लाने की गुहार लगाई है।
उन्नाव संवाददाता उत्तर प्रदेश में रिश्तों को तार-तार कर देने वाली एक और घटना सामने आई है। कानपुर के चर्चित मामले के बाद अब उन्नाव जिले में भी एक सास अपने ही सगे दामाद के साथ फरार हो गई है। हैरत की बात यह है कि महिला ऐसे वक्त में घर छोड़कर भागी, जब उसका पति गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। पीड़ित बेटे ने अब पुलिस अधीक्षक (एसपी) के पास पहुंचकर माँ को वापस लाने और दामाद के कब्जे से पुश्तैनी जेवरात बरामद कराने की गुहार लगाई है।
यह पूरा मामला उन्नाव के अजगैन थाना क्षेत्र के एक गांव का है। एसपी जयप्रकाश सिंह को सौंपे गए शिकायती पत्र में पीड़ित बेटे ने अपनी आपबीती सुनाते हुए चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उसने बताया कि करीब 15 साल पहले उसकी बहन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी, जिसकी हत्या का आरोप बहनोई पर ही था। हालांकि, उस समय बहन के छोटे-छोटे बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परिवार ने आरोपी बहनोई के खिलाफ कोई कानूनी मुकदमा दर्ज नहीं कराया था।
परिवार के विरोध के बाद भी दामाद से मिलना जुलना
बहन की मौत के बाद से ही सास और दामाद के बीच बातचीत और नजदीकियां अचानक बढ़ने लगीं। बीमार पिता ने इस अनैतिक रिश्ते का लगातार कड़ा विरोध किया, लेकिन मां ने किसी की एक न सुनी और दामाद से लगातार मिलती-जुलती रही। बेटे का आरोप है कि 14 सितंबर को उसकी मां ने अपनी 10 बिस्वा जमीन नाती के नाम हस्तांतरित कर दी थी। इसके बाद 2 नवंबर को वह मौका पाकर घर से रहस्यमयी परिस्थितियों में लापता हो गई।
घर में गड़े पुश्तैनी जेवर भी साथ ले जाने का आरोप
जांच करने पर परिवार के होश उड़ गए। परिजनों ने पाया कि महिला घर छोड़ने से पहले कोठरी में जमीन के नीचे गाड़कर रखे गए पुश्तैनी जेवर भी खोदकर साथ ले गई है। बेटे के अनुसार, मां अपने साथ जमीन में गड़ी करीब दो किलो चांदी और 80 ग्राम सोने के कीमती जेवरात ले गई है।
थाने ने नहीं सुनी तो बेटे ने कप्तान से लगाई गुहार
बेटे का कहना है कि मां के इस तरह अचानक घर छोड़ने और पुश्तैनी संपत्ति साफ कर देने की शिकायत उसने सबसे पहले अजगैन थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया और कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। स्थानीय थाने से न्याय न मिलने पर अंततः पीड़ित ने पुलिस कप्तान की चौखट पर दस्तक दी है।
लेखक के बारे मेंYogesh Yadav
योगेश यादव लाइव हिन्दुस्तान में पिछले छह वर्षों से यूपी सेक्शन को देख रहे हैं। यूपी की राजनीति, क्राइम और करेंट अफेयर से जुड़ी खबरों को कवर करने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। यूपी की राजनीतिक खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर खास पकड़ रखते हैं। यूपी में हो रहे विकास कार्यों, शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में आ रहे बदलाव के साथ यहां की मूलभूत समस्याओं पर गहरी नजर रखते हैं।
पत्रकारिता में दो दशक का लंबा अनुभव रखने वाले योगेश ने डिजिटल से पहले प्रिंट में अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। लम्बे समय तक हिन्दुस्तान वाराणसी में सिटी और पूर्वांचल के नौ जिलों की अपकंट्री टीम को लीड किया है। वाराणसी से पहले चड़ीगढ़ और प्रयागराज हिन्दुस्तान को लांच कराने वाली टीम में शामिल रहे। प्रयागराज की सिटी टीम का नेतृत्व भी किया।
बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU) से बीकॉम में ग्रेजुएट और बनारस की ही काशी विद्यापीठ से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट योगेश ने कई स्पेशल प्रोजेक्ट पर काम भी किया है। राष्ट्रीय नेताओं के दौरों को कवर करते हुए उनके इंटरव्यू किये। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मौत से जुड़े रहस्यों पर हिन्दुस्तान के लिए सीरीज भी लिख चुके हैं।