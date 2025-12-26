एएमयू के शिक्षक को मारी थीं पांच गोलियां, गिरने के बाद मारता रहा फिर 20 मिनट खड़े होकर देखा

संक्षेप: यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में शिक्षक की हत्या के मामले में परिजनों ने दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, पोस्टमार्टम में सामने आया कि बदमाशों ने शिक्षक को एक के बाद एक पांच गोलियां मारी थीं।

यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) परिसर में शिक्षक की हत्या के मामले में परिजनों ने दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। वहीं, पोस्टमार्टम में सामने आया कि बदमाशों ने शिक्षक को एक के बाद एक पांच गोलियां मारी थीं। इनमें चार खोपड़ी व एक बाजू के पास लगी, जिन्होंने दिमाग व खोपड़ी को छलनी कर दिया। इसके अलावा कोहनी पर भी दो जगह गोली छूकर निकलने जैसे निशान हैं। नकाबपोश आरोपी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। इसमें एक बदमाश शिक्षक के गिरने के बाद भी लगातार गोलियां मारता नजर आ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस की चार टीमें इनकी तलाश में जुटी हैं। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अमीरनिशा रोड स्थित खयावान हिलाल (कोठी राधा वीडी) हसन मंजिल निवासी दानिश राव एएमयू के एबीके ब्याज हाईस्कूल में कंप्यूटर टीचर थे। बुधवार रात को रोज की तरह टहलने के लिए घर से निकले थे। साथ में दो अन्य शिक्षक इमरान व गोलू भी थे।

करीब पौने नौ बजे कैनेडी हॉल के पास स्कूटी पर आए नकाबपोश बदमाशों ने दानिश के पास आकर कहा कि अब तू पहचानेगा मैं कौन हूं। इसके बाद पिस्टल से गोलियां बरसा दीं और हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। एसपी सिटी, मृगांक शेखर पाठक ने कहा कि एएमयू के शिक्षक की हत्या में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश में चार टीमें लगा दी गई हैं। कैमरे देखे जा रहे हैं। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा।

नकाब हटाकर 20 मिनट तक खड़ा रहा बदमाश जिस तरह बदमाश ने शिक्षक दानिश को गोली मारी थी, उससे स्पष्ट है कि उसने किसी गहरी बात का गुस्सा निकाला। दानिश के गिरते ही उसने अपना नकाब भी हटाया। नीचे झुककर दानिश को गाली भी दी। इसके बाद 20 सेकेंड तक वहीं खड़ा रहा। दूसरा साथी आया। इसके बाद पैदल ही भाग गया। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अमीरनिशा रोड स्थित खयावान हिलाल (कोठी राधा वीडी) हसन मंजिल निवासी दानिश राव एएमयू के एबीके ब्याज हाईस्कूल में कंप्यूटर टीचर थे।

बुधवार रात को रोज की तरह टहलने के लिए घर से निकले थे। साथ में दो अन्य शिक्षक इमरान व गोलू भी थे। करीब पौने नौ बजे कैनेडी हॉल के पास स्कूटी पर आए नकाबपोश बदमाशों ने दानिश के पास आकर कहा कि अब तू पहचानेगा मैं कौन हूं। इसके बाद पिस्टल से गोलियां बरसा दीं और हवाई फायरिंग करके दहशत फैलाते हुए फरार हो गए। दानिश को लहूलुहान हालत में जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। शिक्षक की हत्या की जानकारी पर रात में ही एएमयू प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे।