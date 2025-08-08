सावधान! वाहन बेचने के बाद दूसरी चाबी से खुद चोरी कर रहा गैंग, कई जिलों में फैला नेटवर्क

यूपी पुलिस ने अंतर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाहन बेचने के बाद खुद ही चोरी कर लेते थे। आरोपियों ने गजरौला में कार बेचने के डेढ़ घंटे बाद ही कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया।

यूपी पुलिस ने अंतर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा कर पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी वाहन बेचने के बाद खुद ही चोरी कर लेते थे। आरोपियों ने गजरौला में कार बेचने के डेढ़ घंटे बाद ही कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने आरोपियों से चोरी की दो कार व कुछ कागजात भी बरामद किए हैं।

शहर की सरस्वती विहार कालोनी निवासी गौरव सिद्धू ने नोएडा से पुरानी कार खरीदी थी। वह कार लेकर घर पहुंचे लेकिन इसके डेढ़ घंटे बाद ही कार चोरी हो गई। गौरव ने थाने में कार चोरी का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। कार चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सर्विलांस व एसओजी की मदद से गजरौला पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने खादर गुर्जर मार्ग की तरफ से चोरी की कार से आ रहे पांच संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अंतर्जनपदीय वाहन चोर गिरोह का खुलासा हुआ।

पुलिस के अनुसार चोरों का गिरोह सोशल मीडिया पर फर्जी एकाउंट बनाकर सस्ती कार बेचता था। कार में जीपीएस लगा रहता था। चोर ग्राहक को कार बेचने के बाद जीपीएस की मदद से उसका पीछा करते थे और उस कार को चोरी करके बेचने के लिए दूसरा ग्राहक तलाशते थे। गौरव को भी चोरों ने इसी तरह से अपना शिकार बनाया। एक कार को कई बार बेचने के बाद आरोपी सोशल एकाउंट डिलीट करके दूसरा एकाउंट बनाते थे।

प्रभारी निरीक्षक अखिलेश प्रधान ने बताया कि पकड़े गए आरोपी शुभम प्रताप सिंह पुत्र चंद्र सिंह, विवेक सिंह पुत्र विनोद चौधरी निवासी गांव औरंगाबाद थाना सदर जिला मथुरा, छोटू चौधरी पुत्र हीरालाल निवासी गदाई थाना मुरसान, अजीत पुत्र जगदेव निवासी गांव शेरपुर थाना सादाबाद व अजीत उर्फ लक्की पुत्र चंद्रपाल सिंह निवासी गांव मढाका थाना सहपऊ जिला हाथरस हैं जबकि रोहित पुत्र कालीचरन उर्फ कलवा प्रधान निवासी गिरसौटी थाना सादाबाद जिला हाथरस फरार है। आरोपियों से चोरी की दो कार, एक चाभी, एक मोबाइल व कुछ कागजात भी बरामद किए गए हैं। फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।