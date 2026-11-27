रातोंरात पूरा मोबाइल टावर ही उखाड़ ले गए चोर, कीमती उपकरण समेत सारा सामान भी चोरी
यूपी के अमरोहा में चोर रातोंरात पूरा मोबाइल टावर ही उखाड़ ले गए। इसके साथ ही कीमती उपकरण समेत सारा सामान भी चोरी कर ले गए। कंपनी अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले में जांच शुरू कर दी है।
गजरौला (अमरोहा), संवाददाता। अब तक आपने घरों, दुकानों और वाहनों से सामान चोरी होने की खबरें सुनी होंगी, लेकिन अमरोहा के गजरौला में चोरों ने ऐसा कारनामा कर दिया, जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। चोर गांव में लगा पूरा मोबाइल टावर ही उखाड़कर ले गए। टावर के साथ वहां मौजूद कीमती उपकरण और अन्य सामान भी गायब कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी वारदात की भनक तक नहीं लगी।
दो नवंबर को जब कंपनी का तकनीशियन निरीक्षण करने पहुंचा तो मौके से टावर गायब देखकर उसके होश उड़ गए। इसके बाद उसने कंपनी को इस घटना की जानकारी दी। कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। कंपनी अधिकारियों की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
मामले में मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांव दरियापुर में जीटीएल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी की ओर से मोबाइल टावर लगाया गया था। मेरठ निवासी कंपनी के तकनीशियन विमलेश कुमार पुत्र राम दो नवंबर को टावर का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां पहुंचते ही उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया, जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। मौके से मोबाइल टावर ही गायब था।
आसपास टावर से जुड़े कीमती उपकरण और अन्य सामान भी नहीं मिला। उन्होंने तत्काल इसकी जानकारी कंपनी के उच्चाधिकारियों को दी। मोबाइल टावर चोरी होने की खबर मिलते ही कंपनी अधिकारियों के साथ ग्रामीण भी हैरान रह गए। गांव में इस अनोखी चोरी को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं होने लगीं। इसके बाद कंपनी अधिकारियों की ओर से थाना पुलिस को तहरीर दी गई।
पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रभारी निरीक्षक पंकज तोमर ने इस मामले में बारे में बताया कि कंपनी की ओर से तहरीर मिलने पर शिकायत दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी किया गया सामान बरामद किया जाएगा। मामले में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी।
पुलिस का कहना है कि मामले में कोशिश की जा रही है कि आसपास लगे कोई सीसीटीवी फुटेज बरामद किए जाएं जिससे चोरी किसने की इसका पता लगाया जा सके। साथ ही चोरी का सामान वहां से कैसे ले जाया गया इसकी जांच की जा रही है। गांव वालों को इसकी भनक तक नहीं लगी। इस कारण मामले में किसी गवाह का मिलना भी मुश्किल है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर उनको पकड़ने के लिए दबिश दी जाएगी और सामान बरामद किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें