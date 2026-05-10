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परिवार ने रची साजिश, मां ने जेवर बेच दी बेटे की सुपारी, छोटे भाई ने दोस्त संग उतारा मौत के घाट

Srishti Kunj संवाददाता, अमरोहा
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यूपी के अमरोहा में हिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदपुर में रिश्तों के कत्ल का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। नशे और घरेलू क्लेश से परेशान परिवार ने ही युवक की हत्या की साजिश रची। पिता की रजामंदी से छोटे भाई ने अपने एक पेशेवर अपराधी दोस्त को सुपारी देकर वारदात कराई।

परिवार ने रची साजिश, मां ने जेवर बेच दी बेटे की सुपारी, छोटे भाई ने दोस्त संग उतारा मौत के घाट

यूपी के अमरोहा में हिडौली कोतवाली क्षेत्र के गांव फरीदपुर में रिश्तों के कत्ल का रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है। नशे और घरेलू क्लेश से परेशान परिवार ने ही युवक की हत्या की साजिश रची। पिता की रजामंदी से छोटे भाई ने अपने एक पेशेवर अपराधी दोस्त को सुपारी देकर वारदात कराई, जबकि मां ने जेबर बेचकर हत्या के लिए रकम जुटाई। सिर पर पेचकस और ईंट से हमला कर की हत्या की गई। शनिवार को सूखी पड़ी मध्य गंगा नहर में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने पिता और छोटे भाई को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो पूरे हत्याकांड की परतें खुल गईं।

शनिवार सुबह शहबाजपुर और श्यामपुर गांव के बीच से गुजर रही मध्य गंगा नहर के पुल पर खून के निशान देखकर ग्रामीणों को शक हुआ। नीचे झांकने पर करीब 15 फीट गहराई में शव पड़ा मिला। सूचना पर प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। बाद में एएसपी अखिलेश भदौरिया और सीओ सदर अभिषेक यादव भी फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे। घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। करीब दो घंटे बाद शव की पहचान फरीदपुर निवासी दुष्यंत पुत्र पीतम सिंह के रूप में हुई। उसके सिर पर गहरे घाव थे और मोबाइल फोन गायब था।

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मृतक के पिता की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने शक के आधार पर पिता पीतम सिंह और छोटे भाई संकित को हिरासत में लेकर पूछताछ की। जांच में सामने आया कि दुष्यंत की मां माया देवी और संकित का दोस्त जोली निवासी ढेला नंगला भी हत्या में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक दुष्यंत नशे का आदी था और आए दिन घर में मारपीट व गाली-गलौज करता था। उसके झगड़े निपटाने में परिवार की काफी जमीन बिक चुकी थी। शुक्रवार रात रिश्तेदारी से लौटते समय रास्ते में दुष्यंत पर पेचकस और ईंट से हमला किया गया। मौत होने के बाद शव को नहर में फेंक दिया गया ताकि मामला हादसा लगे।

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पांच लाख में सौदा 55 हजार एडवांस

जांच में यह भी सामने आया कि छोटे भाई संकित ने अपने दोस्त जोली को हत्या के लिए पांच लाख रुपये देने का सौदा किया था। बयाने के तौर पर मां माया देवी ने अपने जेवर बेचकर 55 हजार रुपये नकद दिए थे। पुलिस के अनुसार जोली के खिलाफ पहले भी कई मुकदमे दर्ज हैं और वह पेशेवर अपराधी माना जाता है।

छोटे भाई ने अपराधी दोस्त संग सिर में गोदा पेचकस

आरोपियों ने अपने कुबूलनामे में बताया कि वह दुष्यंत की हरकतों से परेशान आ चुके थे। आए दिन वह मारपीट व गाली-गलौज करता रहता था। हर वक्त नशे की हालत में रहता था। उसके झगड़े निपटाने के चक्कर में काफी जमीन भी बिक चुकी थी, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। रात उसे रिश्तेदारी से घर लेकर आते समय गाया देवी, संकित व जोली ने लगभग 12 बजे रास्ते में पेचकस व ईंट से सिर पर वार कर हत्या कर दी और इसके बाद शव को नहर में फेंक दिया।

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सख्ती से पूछताछ में दोनों टूट गए

सख्ती से पूछताछ में दोनों टूट गए और हत्या की साजिश कबूल कर ली। जांच में सामने आया कि दुष्यंत की मां माया देवी और संकित का दोस्त जोली निवासी ढेला नंगला भी हत्या में शामिल थे। पुलिस के मुताबिक दुष्यंत नशे का आदी था और आए दिन घर में मारपीट व गाली-गलौज करता था। उसके झगड़े निपटाने में परिवार की काफी जमीन बिक चुकी थी। परिवार लंबे समय से उससे परेशान था। शुक्रवार रात रिश्तेदारी से लौटते समय रास्ते में दुष्यंत पर पेचकस और ईंट से हमला किया गया।

Srishti Kunj

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Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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