Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

शिक्षक पर लगे कक्षा सात की छात्रा से बेड टच करने के आरोप, परिवार का जमकर हंगामा

Feb 25, 2026 07:33 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अमरोहा
share Share
Follow Us on

यूपी के अमरोहा में क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक पर कक्षा सात की छात्रा के साथ बेड टच का आरोप लगा है। सोमवार को छात्रा के गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमाकर हंगामा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हंगामे का वीडियो मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ।

शिक्षक पर लगे कक्षा सात की छात्रा से बेड टच करने के आरोप, परिवार का जमकर हंगामा

यूपी के अमरोहा में क्षेत्र के एक कंपोजिट विद्यालय के शिक्षक पर कक्षा सात की छात्रा के साथ बेड टच का आरोप लगा है। सोमवार को छात्रा के गुस्साए परिजनों ने स्कूल पहुंचकर जमाकर हंगामा। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। हंगामे का वीडियो मंगलवार शाम सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो बेसिक शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। हालांकि, हिन्दुस्तान वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हरकत में आए बीईओ ने मामले में जांच शुरू कर दी है।

छात्रा सोमवार को स्कूल से बिना बताए चली गई थी। काफी देर बाद लौटी तो शिक्षक ने उसे डांटते हुए स्कूल से जाने की वजह के बारे में जानकारी की। छात्रा का आरोप है कि इस दौरान शिक्षक ने उसे बैड टच किया। घर में भी बच्ची ने इसकी जानकारी दी। जानकारी पर छात्रा की मां व अन्य परिजन भी मौके पर पहुंच गए व हंगामा किया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई।

ये भी पढ़ें:दिनदहाड़े न्यायिक हत्या है ट्रायल जज का फैसला, हाईकोर्ट बरसा, आचरण पर भी गंभीर

कई महिलाओं ने शिक्षक पर छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। भीड़ के जमा होने पर स्कूल स्टाफ ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। छात्रा की मां ने विभागीय अधिकारियों से शिकायत कर जांच व कार्रवाई करने की मांग की। बीईओ आरती गुप्ता ने बताया कि मामला सोमवार का है। शिकायत पर जांच शुरू कर दी गई है। मंगलवार को कई छात्राओं के बयान भी दर्ज किए गए हैं।

हंगामा होने पर स्टाफ ने संभाली स्थिति, हो सकता था बड़ा बवाल

बच्ची से छेड़छाड़ की जानकारी मिलने पर स्कूल पहुंचे छात्रा के परिजनों ने शिक्षक पर बेड टच करने का आरोप लगाते हुए हंगामा करना शुरू कर दिया था। इसके विरोध में शिक्षक ने भी छात्रा के परिजनों से तेज आवाज में बोलना शुरू कर दिया। जिसके बाद वहां भीड़ जमा हो गई। छात्रा की मां ने शिक्षक को स्कूल से हटवाने की धमकी दे दी।

ये भी पढ़ें:यूपी के इस स्टेशन से उठा ली मां संग सोती बच्ची, भिखारी गैंग से 20 हजार में सौदा

जिसके बाद शिक्षक व छात्रा के मां के बीच जमकर नोकझोंक हुई। हालात बिगड़ते देख स्कूल के अन्य स्टाफ ने स्थिति संभाली। छात्रा की मां को किसी तरह शांत कराया। वहीं शिक्षकों को भी स्टाफ ने शांत कराया। इसके बाद शिक्षक को स्कूल से भेज दिया गया। हालांकि इस मामले की शिकायत अभी तक पुलिस से नहीं हुई है।

सीओ धनौरा, अंजलि कटारिया ने कहा कि मेरे संज्ञान में अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। यदि छात्रा की तरफ से किसी तरह की तहरीर मिलती है तो जांचकर कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें:पिता के सिर में मारी गोली, फिर बाथरूम में आरी से काटा शव, लखनऊ का नीला ड्रम कांड
Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सृष्टि ने इंडिया न्यूज के साथ भी लंबे समय तक काम किया। 2020 से वह उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं।

और पढ़ें
Amroha News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |