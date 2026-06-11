क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन से जुड़े मनरेगा मजदूरी घोटाले में एफआर, पुलिस को नहीं मिले गवाह
क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन से जुड़े 8.68 लाख मनरेगा मजदूरी घोटाले में एफआर लगाई गई है। एफआर लगने के बाद पूरा प्रकरण फिर से चर्चा में है। शमी की ग्राम प्रधान बहन सबीना से धनराशि की रिकवरी हुई थी। मुकदमे के बाद जिम्मेदारों ने आरोप साबित करने से कदम पीछे खींचे थे।
भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन सबीना से जुड़े 8.68 लाख रुपये के मनरेगा घोटाले में पुलिस ने एफआर लगा दी है। विवेचना के दौरान पुलिस ऐसा कोई सबूत और गवाह नहीं तलाश सकी, जिनके आधार पर मुकदमे में चार्जशीट दाखिल की जा सकती वहीं हैरानी की बात यह है कि प्रशासनिक जांच में तीन पंचायत सचिवों समेत आठ कर्मचारी दोषी मिले थे। दूसरी तरफ प्रशासन ने शमी की बहन से घोटाले से जुड़ी धनराशि की रिकवरी भी की थी।
मनरेगा घोटाले का यह मामला 2025 में जोया ब्लॉक की ग्राम पंचायत पलौला से सामने आया था। जिसकी ग्राम प्रधान क्रिकेटर मोहम्मद शमी की बहन सबीना थीं। शमी की बहन के अलावा उनके बहनोई गजनबी और परिवार के अन्य सदस्यों समेत 18 लोगों के नाम पर मनरेगा के तहत लगभग 8.68 लाख रुपये की मजदूरी का भुगतान किया गया था। 27 मार्च 2025 को खुले इस राज के बाद तत्कालीन डीएम निधि गुप्ता ने पूरे मामले में जांच बैठा दी थी। शमी का नाम जुड़ने से मामला उस समय हाईप्रोफाइल हो गया था।
प्रशासनिक जांच समिति ने जांच में तत्कालीन बीडीओ समेत तीन पंचायत सचिवों व अन्य कर्मियों को दोषी माना था। समिति ने अपनी रिपोर्ट में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव उमा, अंजुम और पृथ्वी, एपीओ ब्रजभान सिंह, रोजगार सेवक झम्मन लाल, तकनीकी सहायक अजय निमेष, कम्प्यूटर ऑपरेटर शराफत अली और लेखाकार विजेंद्र सिंह को जिम्मेदार ठहराया था। तत्कालीन डीएम ने सभी कर्मियों के निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर जोया ब्लॉक के तत्कालीन बीडीओ ने डिडौली कोतवाली में तहरीर देते हुए इन आठ कर्मियों के खिलाफ गबन व धोखाधड़ी के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था लेकिन पुलिस की विवेचना में घपलेबाजी साबित नहीं हो सकी।
जांच के दौरान पुलिस को न तो चार्जशीट के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य मिले और न ही कोई गवाह सामने आया। इसी आधार पर पुलिस ने मामले में फाइनल रिपोर्ट (एफआर) लगा दी। वहीं चर्चा यहां तक है कि अदालत ने एफआर को स्वीकार भी कर लिया है। हैरानी की बात यह है कि मुकदमा दर्ज कराने के बाद जिम्मेदारों ने आरोप साबित करने से अपने कदम पीछे खींच लिए।
बता दें कि मामले में तीन पंचायत सचिवों समेत कुल आठ कर्मियों खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी। तत्कालीन डीएम द्वारा विभागीय कार्रवाई की संस्तुति रिपोर्ट भी शासन को भेजी गई थी। एफआर लगने के बाद पूरा प्रकरण एक बार फिर से चर्चाओं में आ गया है। प्रभारी निरीक्षक जितेंद्र बालियान ने उक्त मुकदमे में एफआर लगाए जाने की पुष्टि की है।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें