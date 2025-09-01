UP Amroha Police arrested 6 smugglers including 2 constables with smack worth 40 lakhs लखपति बनने की चाहत ने पहुंचाया जेल, 40 लाख की स्मैक के साथ पकड़े गए 2 सिपाही समेत 6 तस्कर, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
लखपति बनने की चाहत ने पहुंचाया जेल, 40 लाख की स्मैक के साथ पकड़े गए 2 सिपाही समेत 6 तस्कर

यूपी के अमरोहा ने पुलिस ने दो सिपाहियों समेत 6 तस्करों को 40 लाख की स्मैक के साथ गिरफ्तार किया है। एसपी ने एक्शन लेते हुए आरोपी सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं, ये घटना क्षेत्र में सुर्खियों में बना हुआ है। 

Pawan Kumar Sharma संवाददाता, अमरोहाMon, 1 Sep 2025 11:20 AM
यूपी के अमरोहा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां कानून की रखवाली करने वालों ने ही कानून की धज्जियां उड़ा दीं। लखपति बनने के चाहत में दो सिपाही जेल पहुंच गए। दरअसल सैदनगली थाना पुलिस व एसओजी-सर्विलांस टीम ने रविवार को गंगा एक्सप्रेस वे पर घेराबंदी कर स्मैक तस्करी में लिप्त दो सिपाहियों समेत छह लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से करीब 40 लाख की स्मैक बरामद हुई है। पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग भी है।

दोनों सिपाही आदमपुर थाने की ढबारसी पुलिस चौकी पर तैनात थे। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरोह दिल्ली-एनसीआर में स्मैक बेचने जा रहा था, लेकिन घेराबंदी में पकड़े गए। गिरोह का मुख्य सरगना और उसके कुछ साथी अभी फरार हैं। उधर, एसपी ने आरोपी दोनों सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। पुलिस कार्यालय सभागार में एएसपी अखिलेश भदौरिया और सीओ हसनपुर दीप कुमार पंत ने इस मामले का खुलासा करते हुए बताया कि रविवार को पुलिस टीम ने एक सूचना पर उझारी-ढबारसी मार्ग पर गंगा एक्सप्रेस वे पुल के नीचे घेराबंदी कर एक संदिग्ध कार की तलाशी ली। पुलिस ने उसमें बैठे पांच युवकों को दबोच लिया।

कार से 1340 ग्राम स्मैक, पांच मोबाइल फोन और 3490 रुपये नकद बरामद हुए। पुलिस के मुताबिक पकड़ी गई स्मैक की कीमत 40 लाख रुपये है। आरोपियों की पहचान गौरव कुमार, नाजिम, आदिल , एक नाबालिग, योगेश और आशु सैनी के रूप में हुई। इनमें योगेश व आशु वर्तमान में ढबारसी चौकी पर तैनात सिपाही हैं।

लखपति बनने की चाहत ने जेल पहुंचाया

एएसपी ने बताया कि स्मैक तस्करी करने वाले गैंग का मुख्य आरोपी मयं व नितिन हैं। मयंक, नितिन नाजिम, आदिल, गौरव व नाबालिग आरोपी आपस में करीबी दोस्त हैं। नितिन ने गौरव को बताया था कि मयंक के पास स्मैक है। जिसकी कीमत लाखों रुपये में है। जानकारी मिलने पर नाजिम ने स्मैक हड़पने का साजिश रची। उसने अपनी पहचान वाले दोनों सिपाही योगेश व आशु को अपने साथ इस साजिश में शामिल कर लिया। योजना के मुताबिक 19 जुलाई को नाजिम ने स्मैक खरीदने के बहाने नितिन व मयंक को बुलाया। जहां पर अचानक दोनों सिपाही भी पहुंच गए थे। लिहाजा नितिन व मयंक तथा उनके अन्य साथी स्मैक छोड़ कर भाग निकले। इसके बाद दोनों सिपाही व नाजिम ने स्मैक अपने कब्जे में ले ली थी। रविवार को सभी कार में सवार होकर स्मैक को दिल्ली एनसीआर में बेचने के लिए जा रहे थे।

पुलिस अफसरों का सिस्टम फेल, सिपाही कर रहे खेल

जिले में फैल रहे नशीले पदार्थों की तस्करी के जाल में वर्दी भी शामिल है। बड़े स्मैक तस्करों के गैंग में शामिल दो सिपाहियों की गिरफ्तारी कहीं न कहीं ये इशारा दे गई है। बात सिर्फ सिपाही योगेश व आशु की गिरफ्तारी तक ही नहीं सिमटी है इससे पूर्व भी जिले में वर्दी वालों पर इस तरह की बदनामी के अलावा अवैध कामों में संलिप्त होने के दाग लग चुके हैं। वहीं, बीते दिनों रजबपुर में हाईवे पर एक कैंटीन संचालक से पुलिसकर्मियों की अवैध उगाही का मामला भी सामने आ चुका है। वर्दी की फजीहत होने पर एसपी अमित कुमार आनंद ने तब तुरंत कार्रवाई करते हुए दो सिपाहियों को निलंबित कर दिया था जबकि थाने में तैनात एसएसआई समेत तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर भी किया था।

