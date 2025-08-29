UP Amroha Minor Boy neck broke Jumping during trampoline in Fair died during treatment मेले में जंपिंग झूले में झूलते हुए नाबालिग की गर्दन की हड्डी टूटी, इलाज के दौरान तोड़ा दम, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP Amroha Minor Boy neck broke Jumping during trampoline in Fair died during treatment

मेले में जंपिंग झूले में झूलते हुए नाबालिग की गर्दन की हड्डी टूटी, इलाज के दौरान तोड़ा दम

यूपी के अमरोहा में रहरा के छड़ी मेले में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। जंपिंग झूले पर झूल रहे किशोर के झूले पर उलटा गिरने के कारण उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। उसे गंभीर हालत में मेरठ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।

Srishti Kunj संवाददाता, अमरोहाFri, 29 Aug 2025 10:18 AM
मेले में जंपिंग झूले में झूलते हुए नाबालिग की गर्दन की हड्डी टूटी, इलाज के दौरान तोड़ा दम

यूपी के अमरोहा में रहरा के छड़ी मेले में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। जंपिंग झूले पर झूल रहे किशोर के झूले पर उलटा गिरने के कारण उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। उसे गंभीर हालत में मेरठ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से मेले में अफरा-तफरी मच गई। गुस्साए परिजनों ने मेले में व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आक्रोश जताया। बाद में पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

जानकारी के अनुसार छड़ी मेले में बुधवार दोपहर बाद भारी भीड़ जुटी थी। मेला देखने गांव निवासी 16 वर्षीय अमरीश (पुत्र ओमप्रकाश सिंह) भी वहां गया था। उसने टिकट लिया व जंपिंग झूले पर कूदने लगा। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह अचानक उलटा गिर पड़ा। गिरते ही उसकी गर्दन बुरी तरह चोटिल हो गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े। घायल किशोर को तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया।

डॉक्टरों ने बताया कि पलट कर गर्दन के बल गिरने से उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई थी और आंतरिक चोटें भी थीं। किशोर की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। गुस्साए स्वजन घटना के लिए मेले की लापरवाह व्यवस्था को जिम्मेदार ठहराते रहे। हालांकि, उन्होंने पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मामले में पुलिस का कहना है कि कोई तहरीर भी नहीं मिली है। तहरीर के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि लोगों को झूले पर सावधानी के लिए चेतावनी दी गई है।

