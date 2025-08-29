मेले में जंपिंग झूले में झूलते हुए नाबालिग की गर्दन की हड्डी टूटी, इलाज के दौरान तोड़ा दम

यूपी के अमरोहा में रहरा के छड़ी मेले में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। जंपिंग झूले पर झूल रहे किशोर के झूले पर उलटा गिरने के कारण उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। उसे गंभीर हालत में मेरठ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई।

यूपी के अमरोहा में रहरा के छड़ी मेले में बुधवार दोपहर बड़ा हादसा हो गया। जंपिंग झूले पर झूल रहे किशोर के झूले पर उलटा गिरने के कारण उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई। उसे गंभीर हालत में मेरठ ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से मेले में अफरा-तफरी मच गई। गुस्साए परिजनों ने मेले में व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए आक्रोश जताया। बाद में पुलिस को सूचना दिए बिना ही शव का अंतिम संस्कार कर दिया।

जानकारी के अनुसार छड़ी मेले में बुधवार दोपहर बाद भारी भीड़ जुटी थी। मेला देखने गांव निवासी 16 वर्षीय अमरीश (पुत्र ओमप्रकाश सिंह) भी वहां गया था। उसने टिकट लिया व जंपिंग झूले पर कूदने लगा। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से वह अचानक उलटा गिर पड़ा। गिरते ही उसकी गर्दन बुरी तरह चोटिल हो गई। मौके पर चीख-पुकार मच गई और लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े। घायल किशोर को तुरंत पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से उसे मेरठ रेफर कर दिया गया।