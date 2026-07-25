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प्रेमी से निकाह करना चाहती थी तलाकशुदा महिला, उसी ने गला घोंटकर मार डाला

By Srishti Kunj
संवाददाता, अमरोहा
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तलाकशुदा महिला शबाना की हत्या में फरार आरोपी प्रेमी फैज को पुलिस ने दबोच लिया है। उसने बताया कि गैर लोगों से बात करती थी शबाना इसलिए गला घोंटकर मार डाला। शबाना फैज से निकाह करना चाहती थी।

Lover killed Woman
प्रेमी ने महिला को उतारा मौत के घाट

यूपी के अमरोहा में तलाकशुदा महिला शबाना की गला दबाकर हत्या करने वाले प्रेमी फैज को नगर कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वारदात अंजाम देने के बाद वह उड़ीसा भाग गया था। पुलिस से बचने के लिए फिलहाल उसने कुछ दिनों से डिडौली क्षेत्र स्थित एक धर्मस्थल में पनाह ले रखी थी। गुरुवार शाम हत्यारोपी फैज अमरोहा में रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था, लोकेशन मिलते ही हरकत में आई पुलिस ने उसे दबोच लिया।

हत्या के पीछे कारण मृतका शबाना का गैर लोगों से बातचीत करना रहा जो प्रेमी फैज को बर्दाश्त नहीं हो सका। मोबाइल पर बातचीत करते समय रंगेहाथ पकड़ने के बाद शुरू हुए झगड़े में उसने सीने पर बैठ गला दबाकर शबाना की हत्या की थी। हत्यारोपी के पास से मृतका का आधार व पेन कार्ड तथा उसके मोबाइल की रसीद बरामद हुई है।

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गौरतलब है कि बीती 24 जून की रात शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मुरादाबादी गेट से सटे रेता इलाके में किराए के मकान में रहने वाली तलाकशुदा महिला शबाना की गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। मृतका शहर के मोहल्ला कुरैशी निवासी रईसुद्दीन की बेटी थी। करीब दस साल पहले उसकी शादी मोहल्ला नल निवासी युवक असलम के साथ हुई थी। शबाना के दो बच्चे हैं। करीब डेढ़ साल पहले शबाना का अपने पति से तलाक हो गया था। तलाक के बाद वह आठ वर्षीय बेटी शुमायला के साथ रहती थी जबकि एक बेटे को पिता असलम ने अपने पास रोक लिया था।

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परिजनों के मुताबिक हत्या से करीब दो महीने पहले से शबाना ने मोहल्ला मुरादाबादी गेट स्थित रेता में अबरार का मकान किराए पर लिया था। उसकी बेटी स्थानीय एक मदरसे में रहकर पढ़ाई कर रही थी जो कभी-कभी ही घर आया करती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की पुष्टि होने पर मामले में मृतका के भाई अमीरुद्दीन ने मोहल्ला जामा मस्जिद निवासी फैज पुत्र मतलूब के खिलाफ बहन की हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था।

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पुलिस के मुताबिक दोनों में प्रेम-प्रसंग था। शबाना, फैज के साथ निकाह करना चाहती थी। पुलिस की शुरुआती जांच में दोनों की एक लोकेशन के अलावा लंबी कॉल हिस्ट्री मिली थी लेकिन हत्यारोपी फैज तब पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ सका था। गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी पुलिस लगातार उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही थी जो उड़ीसा में मिल रही थी। प्रभारी निरीक्षक सुनील कुमार ने हत्यारोपी फैज को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश कर जेल भेजने की बात कही।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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