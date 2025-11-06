नया स्कैम! मुस्लिम लड़की को हिन्दू बताकर कराई शादी, जेवर लेकर गैंग फरार

संक्षेप: यूपी में अमरोहा के हसनपुर में मुस्लिम लड़की को हिन्दू बताकर युवक से शादी करा दी। मामला जानकारी में आने पर शिकायत की तो आरोपियों के संग दुल्हन जेवर व नकदी समेटकर रफू चक्कर हो गई। विरोध पर ससुर व पति के संग मारपीट भी की।

यूपी में अमरोहा के हसनपुर में मुस्लिम लड़की को हिन्दू बताकर युवक से शादी करा दी। मामला जानकारी में आने पर शिकायत की तो आरोपियों के संग दुल्हन जेवर व नकदी समेटकर रफू चक्कर हो गई। विरोध पर ससुर व पति के संग मारपीट भी की। अदालत के आदेश पर बिहार निवासी दुल्हन व उसके संभल निवासी कथित बहन-बहनोई व बिचौलिया समेत चार के खिलाफ रहरा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस मामले की जांच-पड़ताल में लगी है।

रहरा थाना क्षेत्र के गांव पौरारा निवासी सोमपाल सिंह का कहना है कि उसके बेटे राजकुमार की गरीबी के कारण शादी नहीं हो पा रही थी। इसी बीच गांव के मनवीर ने कहा कि वह शादी करा देगा लेकिन लड़की के मां-बाप नहीं है, जिसकी वजह से दहेज नहीं मिल सकेगा। दावत पर भी रुपये खुद ही खर्च करना होगा।

सोमपाल का कहना है कि खर्च के नाम पर उससे 70 हजार रुपये लेने के बाद बेटे राजकुमार की शादी बीती पांच जून को आशा नामक युवती से करा दी गई। बताया गया कि आशा अपनी बहन पूजा व बहनोई विनोद निवासी हिमाऊपुर थाना गुन्नौर जनपद संभल के यहां रहती है। शादी के बाद पता लगा कि बहू का नाम आशा नहीं बल्कि शाहीन खातून पुत्री मोहम्मद शाहनवाज है और वह मिनापुर जनपद कटिहार बिहार की रहने वाली है। सोमपाल का कहना है कि उसने धोखा करने की शिकायत की तो बिचौलिया मनवीर, कथित बहन पूजा व बहनोई विनोद बीती 27 जुलाई की सुबह 10 बजे घर आए और सोने-चांदी के आभूषण व 15 हजार की नकदी संग शाहीन को भी अपने साथ ले गए।

विरोध किया तो सोमपाल व उनके बेटे से मारपीट की। शिकायत पर पुलिस ने विनोद को हिरासत में ले लिया। उसके खिलाफ कार्रवाई करना तो दूर उल्टे राजकुमार को ही दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देकर मामला रफा-दफा कर दिया। पीड़ित सोमपाल का कहना है कि पुलिस ने सुनवाई नहीं की तो उसने अदालत की शरण ली। अदालत के आदेश पर आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हो गया है। प्रभारी निरीक्षक अतवीर सिंह ने विनोद, पूजा, मनवीर व शाहीन खातून पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि की है।

शादी के बाद सामान समेटकर चंपत हो जाता हैं गैंग पुलिस सूत्रों का कहना है कि यह लोग गैंग बनाकर लोगों को शादी का झांसा देते हैं। इनके गैंग में बिहार की शाहीन शामिल है, जिसे दुल्हन बनाया जाता है। दूसरे धर्म के लोगों से शादी करने पर शाहीन का नाम आशा बताया जाता है। विनोद व पूजा उसके फर्जी बहनोई व बहन बनते हैं।