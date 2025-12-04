यूपी में देर रात भीषण सड़क हादसा, डीसीएम में घुसी कार, 4 एमबीबीएस छात्रों की मौत

संक्षेप: यूुपी के अमरोहा में देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया।हादसे में वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के चार एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार आगे चल रही डीसीएम में घुस गई।

यूपी के अमरोहा में दिल्ली-लखनऊ नेशनल हाईवे पर बुधवार देर रात हुए भीषण हादसे में वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी के चार एमबीबीएस छात्रों की मौत हो गई। तेज रफ्तार कार आगे चल रही डीसीएम में घुस गई। मौके पर ही चारों छात्रों ने दम तोड़ दिया। सूचना पर पुलिस व यूनिवर्सिटी प्रबंधन के अधिकारी भी पहुंच गए। मृतकों की पहचान की पुष्टि कर परिजनों को सूचना दी जा रही है।

रजबपुर थाना क्षेत्र में अतरासी गांव के पास फ्लाईओवर स्थित एक रेस्टोरेंट के सामने रात करीब 10 बजे हादसा हुआ। दिल्ली की ओर से जा रही डीसीएम जब फ्लाईओवर के पास पहुंची, तभी पीछे से आ रही एक तेज रफ्तार कार सीधा उसमें जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसमें सवार चारों युवकों की मौके पर मौत हो गई।

पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान अर्णव चक्रवर्ती, आयुष शर्मा, श्रेष्ठ पंचोली और सप्तऋषि के रूप में हुई है। चारों वर्ष 2020 बैच के छात्र थे और वेंकटेश्वरा यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे। ये दिल्ली और पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे।