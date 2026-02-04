Hindustan Hindi News
Hindi NewsUP NewsUP Amroha JE Trapped Woman in Love Affair made Relations and Beaten her
जेई ने प्रेमजाल में फंसाकर बनाए संबंध फिर की मारपीट, साथ रहने पर अड़ी पीड़िता

जेई ने प्रेमजाल में फंसाकर बनाए संबंध फिर की मारपीट, साथ रहने पर अड़ी पीड़िता

संक्षेप:

यूपी के अमरोहा में बिजली विभाग के जेई पर मंडी धनौरा क्षेत्र निवासी एक महिला ने प्रेम जाल में फंसाने, शारीरिक संबंध बनाने व मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने दावा किया है कि जेई ने उसे उसके पति से अलग करा दिया और उसके साथ रहते हुए एक बेटे को जन्म दिया।

Feb 04, 2026 09:43 am ISTSrishti Kunj संवाददाता, अमरोहा
यूपी के अमरोहा में बिजली विभाग के जेई पर मंडी धनौरा क्षेत्र निवासी एक महिला ने प्रेम जाल में फंसाने, शारीरिक संबंध बनाने व मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला ने दावा किया है कि जेई ने उसे उसके पति से अलग करा दिया और उसके साथ रहते हुए एक बेटे को जन्म दिया। अब जेई और उसकी पत्नी ने महिला से मारपीट की है।

पीड़ित महिला ने एसपी अमित कुमार आनंद से शिकायत की है। पीड़िता ने मामले में संबंधित थाना पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं। दरअसल, मंडी धनौरा थाना क्षेत्र की रहने वाली पीड़िता ने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसका पति बाहर मजदूरी करता था। इसी दौरान बिजली बिल जमा करने के अभियान के तहत जेई उसके घर आया।

जेई ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसके पति से रिश्ते खत्म करा दिए। महिला के अनुसार, जेई गजरौला शहर में एक किराए के मकान में ले गया। करीब चार साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में रहा। इस अवधि में महिला ने एक बेटे को भी जन्म दिया। महिला का आरोप है कि अब जेई उसे अपने साथ रखने से मना कर रहा है।

एसपी से आरोपी जेई के साथ रहने की मांग की

बताया कि वर्तमान में जेई की तैनाती हसनपुर तहसील क्षेत्र में है। पीड़िता का आरोप है कि बीती 26 जनवरी को वह जेई से मिलने उसके जोया रोड स्थित सरकारी आवास पर भी गई थी। वहां जेई और उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की। मंगलवार को पीड़िता एसपी कार्यालय पहुंची और शिकायती पत्र सौंपा। उसने एसपी से आरोपी जेई के साथ रहने की मांग की है। एसपी ने मामले में संबंधित थाना पुलिस को जांच के निर्देश दिए हैं।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
