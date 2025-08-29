हैवानियत! एक महीने के मासूम बेटे पर बरसाई बेल्ट, कान से खून बहता रहा पिता मारता रहा

यूपी के अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रखेड़ा में बुधवार देर शाम शराब के नशे में धुत एक पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने न केवल पत्नी को बेल्ट से पीटा बल्कि गोद में सोए महज एक माह के मासूम बेटे पर भी जमकर बेल्ट बरसाईं।

यूपी के अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रखेड़ा में बुधवार देर शाम शराब के नशे में धुत एक पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने न केवल पत्नी को बेल्ट से पीटा बल्कि गोद में सोए महज एक माह के मासूम बेटे पर भी जमकर बेल्ट बरसाईं। बेल्ट की मार से बच्चे के कान से खून बहने लगा। चीख-पुकार सुनकर गांव वाले पहुंचे और घायल मासूम को निजी अस्पताल पहुंचाया। वारदात के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया।

गांव रखेड़ा निवासी राकेश शराब पीने का आदी है। परिजनों के अनुसार, वह रोजाना नशे में धुत होकर घर लौटता है और मारपीट करता है। बुधवार देर शाम भी जब वह शराब पीकर घर आया तो पत्नी धनवती ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि राकेश ने पत्नी को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच धनवती की गोद में सो रहा एक माह का बेटा विराज भी चपेट में आ गया। बेल्ट की मार से मासूम के कान से खून निकल आया। धनवती ने किसी तरह बच्चे को बचाया तो आरोपी ने उसे भी फिर से पीट दिया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और घायल को अस्पताल पहुंचाया।