UP Amroha intoxicated Man Beat one month old son with Belt after dispute with wife हैवानियत! एक महीने के मासूम बेटे पर बरसाई बेल्ट, कान से खून बहता रहा पिता मारता रहा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Amroha intoxicated Man Beat one month old son with Belt after dispute with wife

हैवानियत! एक महीने के मासूम बेटे पर बरसाई बेल्ट, कान से खून बहता रहा पिता मारता रहा

यूपी के अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रखेड़ा में बुधवार देर शाम शराब के नशे में धुत एक पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने न केवल पत्नी को बेल्ट से पीटा बल्कि गोद में सोए महज एक माह के मासूम बेटे पर भी जमकर बेल्ट बरसाईं।

Srishti Kunj संवाददाता, अमरोहाFri, 29 Aug 2025 09:39 AM
share Share
Follow Us on
हैवानियत! एक महीने के मासूम बेटे पर बरसाई बेल्ट, कान से खून बहता रहा पिता मारता रहा

यूपी के अमरोहा में हसनपुर कोतवाली क्षेत्र के गांव रखेड़ा में बुधवार देर शाम शराब के नशे में धुत एक पिता ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दीं। उसने न केवल पत्नी को बेल्ट से पीटा बल्कि गोद में सोए महज एक माह के मासूम बेटे पर भी जमकर बेल्ट बरसाईं। बेल्ट की मार से बच्चे के कान से खून बहने लगा। चीख-पुकार सुनकर गांव वाले पहुंचे और घायल मासूम को निजी अस्पताल पहुंचाया। वारदात के बाद आरोपी पिता मौके से फरार हो गया।

गांव रखेड़ा निवासी राकेश शराब पीने का आदी है। परिजनों के अनुसार, वह रोजाना नशे में धुत होकर घर लौटता है और मारपीट करता है। बुधवार देर शाम भी जब वह शराब पीकर घर आया तो पत्नी धनवती ने विरोध किया। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। आरोप है कि राकेश ने पत्नी को बेल्ट से पीटना शुरू कर दिया। इस बीच धनवती की गोद में सो रहा एक माह का बेटा विराज भी चपेट में आ गया। बेल्ट की मार से मासूम के कान से खून निकल आया। धनवती ने किसी तरह बच्चे को बचाया तो आरोपी ने उसे भी फिर से पीट दिया। शोरगुल सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और घायल को अस्पताल पहुंचाया।

ये भी पढ़ें:एक साली से शादी, अब दूसरी से भी लगा बैठा दिल, प्यार को पाने को शोले का वीरू बना

भीड़ जुटती देख आरोपी राकेश मौके से फरार हो गया

जानकारी मिलते ही धनवती के मायके वाले भी अस्पताल पहुंचे। उधर, भीड़ जुटती देख आरोपी राकेश मौके से फरार हो गया। धनवती ने घटना की तहरीर पुलिस को दी है। प्रभारी निरीक्षक प्रेमपाल सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Amroha News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |