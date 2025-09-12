शादी के 10 महीने बाद पति ने पत्नी की हत्या कर चादर में लपेटकर गंगा में फेंका, तीन दिन से शव की तलाश जारी

अमरोहा के हसनपुर में परिजनों संग मिलकर पत्नी की हत्या के बाद शव चादर में बंधी मिट्टी में रखकर गंगा की बीच धार में फेंक दिया। मायके वालों को शक हुआ तो उनसे कह दिया कि विवाद में पिटाई के बाद वह घर से कहीं चली गई है।

अमरोहा के हसनपुर में परिजनों संग मिलकर पत्नी की हत्या के बाद शव चादर में बंधी मिट्टी में रखकर गंगा की बीच धार में फेंक दिया। मायके वालों को शक हुआ तो उनसे कह दिया कि विवाद में पिटाई के बाद वह घर से कहीं चली गई है। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार किया तो उसने घटना की जानकारी दी। बुधवार को पुलिस ने गंगा में शव की काफी खोजबीन की लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। सबूत के तौर पर पुलिस को रास्ते में महिला का दुपट्टा पड़ा हुआ मिला है, जिसे कब्जे में ले लिया है। पुलिस ने पति समेत पांच के खिलाफ दहेज हत्या में मुकदमा दर्ज करते हुए तीन को गिरफ्तार कर लिया है।

थाना आदमपुर क्षेत्र के गांव कोकापुर निवासी रीना की शादी 10 माह पूर्व थाना रहरा क्षेत्र के गांव वंशी वाला महरपुर निवासी निगम से हुई थी। रीना के पिता धर्मवीर सिंह की मौत हो चुकी है। रीना की मां कौशल्या का कहना है कि उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा था। ससुराल वाले दहेज में ट्रैक्टर मांग रहे थे, जिसके चलते बीते 20 अगस्त को दिन के समय रीना के साथ मारपीट की गई थी। उसने फोन पर अपने भाई मुकेश को मामले की जानकारी दी थी।

21 अगस्त की सुबह मुकेश के मोबाइल पर निगम ने फोन करते हुए बताया कि रीना सुबह चार बजे से से घर से गायब है। मुकेश व उसकी मां कौशल्या महरपुर पहुंच गए। कौशल्या का कहना है घर में रीना के हाथों की टूटी चूड़ी, पैरों की चप्पल, साड़ी व डंडा पड़ा था, जिससे आशंका हुई कि उसके साथ कुछ अनहोनी हुई है। पूछने पर निगम के पिता सुरेश ने बताया कि रात निगम व रीना के बीच झगड़ा हुआ था और इसके बाद से रीना कहीं चली गई है। पड़ोस के लोगों से जानकारी की तो उन्होंने दबी जुबान में बताया कि रीना की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई है। 21 अगस्त को रहरा थाने में रीना की गुमशुदगी दर्ज की गई।

मायके वालों ने पुलिस पर दबाव बनाया तो निगम को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की गई। निगम की निशानदेही पर बुधवार को सीओ दीप कुमार पंत, थानाध्यक्ष अतवीर सिंह ने गंगा में शवकी तलाश कराई। शव तो नहीं मिला लेकिन जिस रास्ते से शव ले जाने की बात कही गई थी उस पर दुपट्टा पड़ा मिला, जो रीना का बताया जा रहा है। सीओ ने बताया कि कौशल्या की तहरीर पर रीना के पति निगम, जेठ महकार, तहेरे जेठ विजेंद्र, ससुर सुरेश व सास कुंता के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। निगम, महकार व विजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया है।

सबूत के नाम पर पुलिस के पास सिर्फ रीना का दुपट्टा दहेज के लिए रीना की हत्या के मामले में सबूत के रूप में अभी तक पुलिस के पास सिर्फ दुपट्टा है। इसके अलावा अभी तक पुलिस को कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। शव बरामद न होने की नाउम्मीदी के बीच पुलिस अन्य सबूत जुटाने की जद्दोजहद में जुटी है। रीना की मां कौशल्या देवी द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे के आधार पर पुलिस ने निगम को गिरफ्तार कर पूछताछ की।

सीओ दीप कुमार पंत ने बताया कि निगम 20 अगस्त की रात रीना से हुए विवाद की बात स्वीकार कर रहा है। लेकिन वह कह रहा है कि रीना ने खुद फांसी लगाकर जान दी है। उसका कहना है कि रीना का शव देखकर डर गया था। उसे आशंका थी कि मायके वाले हत्या का आरोप लगाएंगे, इसलिए उसने अपने सगे व तहेरे भाई के संग मिलकर शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। वह शव को उठाकर रात में ही गंगा घाट ले गया।

यहां चादर में मिट्टी के संग शव रखकर तेज धार में डाल दिया। जिस रास्ते से वह शव लेकर गया, उस पर पुलिस को दुपट्टा भी पड़ा मिला है। मां कौशल्या ने दुपट्टा रीना का बताया है। कौशल्या का कहना है कि निगम रीना द्वारा सुसाइड करने की बात कहकर पुलिस को गुमराह कर रहा है। पहले उसने उनसे कहा था कि रीना कहीं चली गई है। सीओ ने बताया कि पुलिस मुकदमे से संबंधी अधिक से अधिक सबूत जुटाने के प्रयास में लगी है।

सबूत मिटाने को मिट्टी संग चादर में बांधा शव जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को पता लगा कि निगम रीना के शव को अपने सगे भाई महकार, तेहेरे भाई विजेंद्र की मदद से करीब तीन किमी दूर गंगा घाट पर ले गया था। यहां एक चादर में रीना का शव रख कर उसमें मिट्टी भरने के बाद गंगा की बीच धार में छोड़ दिया। शव बरामद न होने से मर्डर का ठोस सबूत हाथ न आए, इसलिए उसने मिट्टी संग शव चादर में रखकर गंगा में डाला। मिट्टी का वजन होने की वजह से शव गंगा में ऊपर नहीं आया।