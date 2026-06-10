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रेप के आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने खाया जहर, आरोपी ने किसी और से किया निकाह

Srishti Kunj संवाददाता, अमरोहा
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अमरोहा में रेप के आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पंचायत में ठुकराने के बाद शादी को लेकर तीन साल से विवाद चल रहा है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। अब आरोपी ने किसी और से निकाह कर लिया है।

रेप के आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने खाया जहर, आरोपी ने किसी और से किया निकाह

यूपी के अमरोहा में रेप के आरोपी की दूसरी जगह बरात जाने पर भड़की पीड़िता ने हंगामे के बाद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों के होश उड़ गए। वहीं, इस हंगामे के बीच आरोपी दूसरी जगह से नई नवेली दुल्हन लेकर घर लौट आया है, उसका वलीमा भी हो चुका है। उधर, पीड़िता आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी रही। लेकिन समझाने के बाद मान गई। पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी गई है।

मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक किसान की 24 वर्षीय बेटी गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी। दोनों की बिरादरी एक है। लेकिन युवक कई बार उसकी मोहब्बत ठुकरा चुका था। लेकिन युवती की सनक के आगे आखिर में उसने बातचीत शुरू कर दी थी। दोनों के बीच बीते कई साल से इश्कबाजी चल रही थी। करीब तीन साल पहले जब दोनों की शादी की बात चली तो युवक ने युवती को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। मामले को लेकर कई बार बिरादरी की पंचायत भी बैठी। लेकिन युवक की जिद के आगे इनके निकाह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया।

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लिहाजा, गुस्साई युवती परिजनों को लेकर थाने पहुंच गई और शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उसने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन आरोपी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले आया व बाद में उसने अपनी जमानत करवा ली। वहीं, दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाने के कुछ दिन बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ अमरोहा देहात थाने में छेड़छाड़ का एक मुकदमा और दर्ज करा दिया। आरोपी इस मुकदमे में भी जेल नहीं गया और स्थानीय कोर्ट से उसने अपनी जमानत करवा ली। दुष्कर्म व छेड़छाड़ के दोनों मुकदमे अदालत में विचाराधीन चल रहे हैं। इसी बीच युवक के परिजनों ने उसका रिश्ता मंडी धनौरा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से तय कर दिया।

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छह जून को उसकी बारात जानी थी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। जिसकी भनक लगने पर बीती चार जून को रेप पीड़िता ने आरोपी के घर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपी के परिजनों ने थाने में सूचना दे दी। पुलिस ने उस समय युवती को समझाकर घर भेज दिया। सीओ, अवधभान सिंह भदौरिया ने बताया कि मामला जानकारी में आया था लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा थाना स्तर पर किसी तरह की शिकायत अब तक नहीं की गई है। तहरीर मिलने पर जांच व अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

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आईसीयू में उपचार के बाद पीड़िता की जान बची

बताया जा रहा है कि बारात जाने से एक दिन पहले पांच जून को रेप पीड़िता ने एकाएक ही घर में रखे विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया। इसके बाद उसकी हालत बिगड़ते ही परिवार में हड़कंप मच गया। आनन-फानन में बेहोशी की हालत में परिजन उसे अमरोहा शहर के एक निजी अस्पताल ले गए। आईसीयू में भर्ती करने के बाद चिकित्सकों ने उसका उपचार किया, उसकी जान बच गई। वहीं, हंगामे के बीच छह जून को आरोपी सेहरा बांध बारात लेकर मंडी धनौरा पहुंच गया और निकाह कर दुल्हन को लेकर घर लौट आया। इतना ही नहीं अगले दिन उसका वलीमा भी हो गया।

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Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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