रेप के आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने खाया जहर, आरोपी ने किसी और से किया निकाह

अमरोहा में रेप के आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। पंचायत में ठुकराने के बाद शादी को लेकर तीन साल से विवाद चल रहा है। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। अब आरोपी ने किसी और से निकाह कर लिया है।

यूपी के अमरोहा में रेप के आरोपी की दूसरी जगह बरात जाने पर भड़की पीड़िता ने हंगामे के बाद जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। हालत बिगड़ने पर परिजनों के होश उड़ गए। वहीं, इस हंगामे के बीच आरोपी दूसरी जगह से नई नवेली दुल्हन लेकर घर लौट आया है, उसका वलीमा भी हो चुका है। उधर, पीड़िता आरोपी से शादी की जिद पर अड़ी रही। लेकिन समझाने के बाद मान गई। पुलिस को घटना की सूचना नहीं दी गई है।

मामला नौगावां सादात थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। यहां रहने वाले एक किसान की 24 वर्षीय बेटी गांव के ही एक युवक से प्यार करती थी। दोनों की बिरादरी एक है। लेकिन युवक कई बार उसकी मोहब्बत ठुकरा चुका था। लेकिन युवती की सनक के आगे आखिर में उसने बातचीत शुरू कर दी थी। दोनों के बीच बीते कई साल से इश्कबाजी चल रही थी। करीब तीन साल पहले जब दोनों की शादी की बात चली तो युवक ने युवती को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। मामले को लेकर कई बार बिरादरी की पंचायत भी बैठी। लेकिन युवक की जिद के आगे इनके निकाह का कोई रास्ता नहीं निकल पाया।

लिहाजा, गुस्साई युवती परिजनों को लेकर थाने पहुंच गई और शादी का झांसा देकर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए उसने युवक के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज करवा दिया। लेकिन आरोपी हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले आया व बाद में उसने अपनी जमानत करवा ली। वहीं, दुष्कर्म का मुकदमा लिखवाने के कुछ दिन बाद पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ अमरोहा देहात थाने में छेड़छाड़ का एक मुकदमा और दर्ज करा दिया। आरोपी इस मुकदमे में भी जेल नहीं गया और स्थानीय कोर्ट से उसने अपनी जमानत करवा ली। दुष्कर्म व छेड़छाड़ के दोनों मुकदमे अदालत में विचाराधीन चल रहे हैं। इसी बीच युवक के परिजनों ने उसका रिश्ता मंडी धनौरा क्षेत्र में रहने वाली एक युवती से तय कर दिया।

छह जून को उसकी बारात जानी थी, घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं। जिसकी भनक लगने पर बीती चार जून को रेप पीड़िता ने आरोपी के घर पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। आरोपी के परिजनों ने थाने में सूचना दे दी। पुलिस ने उस समय युवती को समझाकर घर भेज दिया। सीओ, अवधभान सिंह भदौरिया ने बताया कि मामला जानकारी में आया था लेकिन किसी भी पक्ष द्वारा थाना स्तर पर किसी तरह की शिकायत अब तक नहीं की गई है। तहरीर मिलने पर जांच व अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।