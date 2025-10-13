फार्म हाउस पर पार्टी में किसान की गोली मारकर हत्या, सिर के चिथड़े उड़े

यूपी के अमरोहा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। यहां एक फॉर्म हाउस पर चल रही डिनर पार्टी में 45 वर्षीय किसान अभिषेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सटाकर मारी गई गोली सिर के चिथड़े उड़ाते हुए आर-पार निकल गई।

यूपी के अमरोहा देहात थाना क्षेत्र में कांठ रोड स्थित गांव उक्सी रायपुर में रविवार देर रात एक फॉर्म हाउस पर चल रही डिनर पार्टी में 45 वर्षीय किसान अभिषेक सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सटाकर मारी गई गोली सिर के चिथड़े उड़ाते हुए आर-पार निकल गई। वहीं, वारदात अंजाम देने के बाद हत्यारोपी मौके से फरार हो गए। सूचना पर एएसपी-सीओ ने घटनास्थल का मुआयना किया। फोरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य जुटाए। शव पोस्टमार्टम को भेज दिया गया है। पीएम हाउस पर देर रात तक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटी थी। वहीं, परिजनों का रोते बिलखते बुरा हाल था।

थाना क्षेत्र के गांव हाशमपुर में पेशे से किसान श्रीराम सिंह का परिवार रहता है। अभिषेक सिंह उर्फ भूरे उनके बेटे थे। दो भाइयों में सबसे छोटे अभिषेक खेतीबाड़ी करते थे। परिवार में पत्नी के अलावा दो बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक रविवार रात कुछ लोगों ने कांठ रोड स्थित एक फॉर्म हाउस में डिनर पार्टी रखी थी। बुलावे पर अभिषेक सिंह भी डिनर में शामिल हुए थे। बताया जा रहा है कि करीब नौ बजे तक ज्यादातर लोग खाना खाकर वहां से जा चुके थे जबकि कुछ लोग वहीं मौजूद थे जिनमें अभिषेक सिंह उर्फ भूरे भी थे।

उसी दौरान पंडाल के बगल में ले जाने के बाद अज्ञात लोगों ने अभिषेक की गोली मारकर हत्या कर दी। शरीर से बिल्कुल सटाकर मारी गई गोली सिर के चिथड़े उड़ाते हुए आर-पार निकल गई। इसके बाद पार्टी में मौजूद अन्य लोग खून से लथपथ अभिषेक को मौके पर तड़पते हुए छोड़ भाग निकले। वहीं, हत्या की सूचना मिलते ही एएसपी अखिलेश भदौरिया के अलावा सीओ सिटी शक्ति सिंह व सीओ नौगावां सादात अवधभान भदौरिया मौके पर पहुंच गए। तनाव देखते हुए डिडौली और शहर कोतवाली से फोर्स बुला लिया। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट व फॉरेंसिक टीम ने भी तुरंत मौके पर पहुंच घटनास्थल को कवर कर जांच-पड़ताल की। साक्ष्य जुटाने के बाद पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

गुस्सा बढ़ता देख फूले हाथ-पांव, एक युवक को हिरासत में लिया किसान अभिषेक की हत्या की खबर मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। रोते-दहाड़ते परिजन भी मौके पर आ गए। भीड़ के बीच बने गुस्सा ने एक बारगी पुलिस अफसरों के शरीर में भी सिहरन दौड़ा दी लिहाजा आनन-फानन में घटनास्थल पर फोर्स को बुलाना पड़ा। पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में भी लिया है, जिससे फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है।

ठेकेदार ने रखी थी पार्टी, जुटे थे करीब 200 से 250 लोग घटनास्थल पर कोई भी कुछ बताने को तैयार नहीं था। शुरुआत में पुलिस ने लोगों से पूछताछ भी की लेकिन किसी ने अपनी जुबान नहीं खोली। बाद में कुछ लोग दबी जुबान में इस दावत का जिक्र करते रहे। चर्चा है कि यह दावत नगर पालिका से जुड़े एक ठेकेदार व उसके कुछ करीबी लोगों द्वारा रखी गई थी। जिसमें शहर के वार्ड 12 से जुड़े करीब 200 से ढाई सौ लोगों को बुलाया गया था। शराब का भी इंतजाम किया गया था।

घटनास्थल से मोर्चरी तक मची परिजनों की चीत्कार अभिषेक की हत्या की खबर से गांव में मातम पसर गया। घटनास्थल से लेकर मोर्चरी तक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुटने लगी। जिसे संभालना पुलिस के लिए चुनौती बना। वहीं, जवान बेटे की मौत पर परिजनों की चीत्कारों ने माहौल को बेहद गमगीन कर दिया। शव की हालत देख लोग जहां कांप उठे तो वहीं आंखें नम हो गईं।

कारण साफ नहीं, क्यों और किसने की हत्या देर रात तक हत्या की इस वारदात से पर्दा नहीं उठ सका था। चर्चा बस इतना ही था कि अभिषेक की कुछ लोगों से झगड़ा हुआ था।हत्या किसने की, इसके पीछे क्या कारण रहा, इसका पता लगाने के लिए पुलिस टीम जांच-पड़ताल में जुटी है। फिलहाल, परिजनों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं दी गई है।

एएसपी अखिलेश भदौरिया ने बताया कि -सिर में गोली मारकर युवक की हत्या की गई है। हत्याकांड एक डिनर पार्टी में अंजाम दिया गया है। परिजनों से जानकारी जुटाते हुए पूरे मामले की गहनता से छानबीन की जा रही है। पार्टी किसने की थी, इसके पीछे उसका मकसद क्या था, इसका भी पता लगाया जा रहा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे जांच व कार्रवाई की जाएगी।