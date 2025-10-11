अमरोहा में अवैध खनन मामले में कार्रवाई, पूरी पुलिस चौकी सस्पेंड; कोतवाल लाइन हाजिर
अमरोहा में अवैध खनन कराने के आरोप में एक पूरी पुलिस चौकी निलंबित कर दिया गया है। एसपी अमित कुमार आनंद ने चौकी प्रभारी समेत पांच सिपाहियों को सस्पेंड कर दिया, जबकि कोतवाल को लाइन हाजिर कर दिया गया।
यूपी के अमरोहा में अवैध खनन कराने में घिरे मुनव्वरपुर पुलिस चौकी स्टाफ को एसपी ने निलंबित कर दिया है। कार्रवाई सीओ नौगावां सादात की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई है। कार्रवाई की जद में आने वालों में चौकी प्रभारी के अलावा पांच सिपाही शामिल हैं। इन सभी पर माफिया से साठगांठ कर अवैध खनन कराने के आरोप लगे थे। साथ ही प्रभारी निरीक्षक को लाइन हाजिर किया है। कार्रवाई के बाद से पुलिस महकमे में हड़कंप मचा है।
मामला अमरोहा देहात थाना क्षेत्र की मुनव्वरपुर पुलिस चौकी से जुड़ा हुआ है। यह क्षेत्र अवैध खनन के लिए बदनाम है। पूर्व में भी चौकी के कई गांवों में अवैध खनन किए जाने से जुड़े मामले सामने आ चुके हैं लेकिन पुलिस की आंखों में धूल झोंक माफिया अब भी इस क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध खनन कर रहे थे। बताया जा रहा है कि माफिया पर कार्रवाई से दूर चौकी प्रभारी विनोद कुमार राठी, सिपाही कुलदीप कुमार, अमित मलिक, विकास यादव, अंकित कुमार व अनुज कुमार ने उनसे साठगांठ कर ली थी।
जिसके बाद से क्षेत्र में खनन किया जा रहा था। दो दिन पूर्व इसकी भनक लगने पर प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार ने कुछ ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज कर दी थीं लेकिन उन्होंने पूरे मामले की जानकारी पुलिस अफसरों को नहीं दी थी। वहीं, ट्रैक्टर-ट्राली सीज होने की झुंझलाहट में खनन करने वाले आरोपियों ने ग्रामीणों को ढाल बनाकर मामले की शिकायत एसपी अमित कुमार आनंद से करा दी थी।
एसपी ने मामले की जांच सीओ नौगावां सादात अवधभान भदौरिया को सौंपी थी। प्रथम दृष्टया जांच में पुलिसकर्मियों पर लगे आरोप ठीक पाए गए लिहाजा सीओ ने अवैध खनन के खेल में शामिल चौकी स्टाफ की संलिप्ता से जुड़ी रिपोर्ट एसपी को सौंप दी थी। रिपोर्ट मिलने के बाद एसपी ने शुक्रवार देर रात चौकी प्रभारी व पांच सिपाहियों को निलंबित कर दिया। इसके साथ ही कार्य में लापरवाही बरतने में प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार को लाइन हाजिर कर दिया है। उनके स्थान पर जनशिकायत प्रकोष्ठ प्रभारी सनोज प्रताप को अमरोहा देहात थाने का नया कोतवाल बनाया गया है। एसपी ने चौकी स्टाफ में प्रभारी व पांच पुलिसकर्मियों के निलंबन की पुष्टि की।