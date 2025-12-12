SIR के दौरान बांग्लादेशी महिला घुसपैठ का खुला राज, पति शादी कर नेपाल के रास्ते भारत लाया

संक्षेप: यूपी के अमरोहा में मंडी धनौरा कस्बे में अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने दबोचा है। महिला अपनी स्थानीय नागरिकता से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी। जानकारी पर आला पुलिस-प्रशासनिक अफसरों के स्तर तक हड़कंप मचा है।

यूपी के अमरोहा में मंडी धनौरा कस्बे में अवैध रूप से रह रही एक बांग्लादेशी महिला को पुलिस ने दबोचा है। महिला अपनी स्थानीय नागरिकता से जुड़ा कोई दस्तावेज नहीं दिखा सकी। जानकारी पर आला पुलिस-प्रशासनिक अफसरों के स्तर तक हड़कंप मचा है। पुलिस अब महिला की कॉल डिटेल व संभावित संपर्कों के साथ दूसरी जरूरी जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार नगर के मोहल्ला कटरा निवासी राशिद का पहला निकाह करीब 16 वर्ष पूर्व भारतीय महिला शाइस्ता के साथ हुआ था। बीते कई वर्षों से वह सऊदी अरब में रह रहा है। बताया जाता है कि विदेश में रहने के दौरान उसने बांग्लादेश निवासी रीना नाम की महिला के साथ दूसरा निकाह कर लिया। करीब छह साल तक राशिद व रीना एक साथ सऊदी अरब में ही रहे। इसके बाद दोनों वहां से बांग्लादेश पहुंचे और फिर एक माह के टूरिस्ट वीजा पर नेपाल की ओर रुख किया।

आरोप है कि इसके बाद रीना बिना किसी वीजा और जरूरी वैध दस्तावेज ही यहां आ पहुंची। एसआईआर अभियान के बीच रीना के अवैध रूप से नगर में रहने का गुरुवार को खुलासा हुआ तो हर कोई सन्न रह गया। रीना के पास से जहां भारतीय मूल की कोई वैध आईडी नहीं मिली है तो वहीं उसका पासपोर्ट जरूर पुलिस को मिला है। जांच टीमें अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि वह बांग्लादेश से भारत कैसे पहुंची।

स्थानीय पुलिस इस बावत राशिद के परिजनों से भी पूछताछ कर रही है ताकि रीना के भारत आने की पूरी जानकारी हो सके। सीमा पार से यहां तक आने का उसका तरीका फिलहाल बड़ा सवाल बना है। उसके सहयोगी व संपर्क में कौन-कौन लोग हैं, इसका पता लगाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। स्थानीय सुरक्षा एजेंसियां मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए सतर्क हो गई हैं। जिम्मेदार अधिकारी इसे पूरी गंभीरता से ले रहे हैं।

प्रभारी निरीक्षक बालेंद्र कुमार यादव के मुताबिक आरोपी महिला रीना यहां अवैध रूप से रह रही थी। रीना व उसके पति राशिद के खिलाफ उप निरीक्षक रवि कुमार की तहरीर पर विदेशी अधिनियम की धारा-14 के तहत रिपोर्ट दर्ज कर हिरासत में ले लिया गया है। रिपोर्ट दर्ज कर पूछताछ की जा रही है।

खुफिया एजेंसियां अलर्ट जिले में विदेशी मूल के निवासी किसी व्यक्ति के पकड़े जाने का हाल-फिलहाल यह पहला मामला सामने आया है। एसआईआर अभियान के बीच हुए पूरे खुलासे ने जिम्मेदार अफसरों को भी चौकन्ना कर दिया है। अब इस ओर और गंभीरता के साथ अभियान को चलाए जाने का दावा पुलिस-प्रशासनिक स्तर पर किया जा रहा है। वहीं खुफिया एजेंसी भी इसको लेकर अलर्ट मोड पर आ गई हैं।