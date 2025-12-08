Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Amethi woman Police Station Car and Bike Collided From front one Rider Dead two injured
महिला थाने की गाड़ी से सामने से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दो गंभीर

महिला थाने की गाड़ी से सामने से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दो गंभीर

संक्षेप:

यूपी के अमेठी में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली रोड पर बनी रेलवे स्टेशन के करीब जायस की तरफ जा रही महिला थाना प्रभारी कंचन सिंह की सरकारी जीप और सामने से गौरीगंज की तरफ आ रही बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवारी एक युवक की मौत हो गई।

Dec 08, 2025 01:39 pm ISTSrishti Kunj संवाददाता, अमेठी
share Share
Follow Us on

यूपी के अमेठी में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली रोड पर बनी रेलवे स्टेशन के करीब जायस की तरफ जा रही महिला थाना प्रभारी कंचन सिंह की सरकारी जीप और सामने से गौरीगंज की तरफ आ रही बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है। जबकि दोनों घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज से एम्स रायबरेली के लिए रेफर किया गया है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

जानकारी के अनुसार जायस कोतवाली क्षेत्र के पूरे उदवत सराय महेशा निवासी 20 वर्षीय अखिलेश कुमार वर्मा पुत्र दीनदयाल बाइक से पूरे कालिका सराय महेशा निवासी 20 वर्षीय सत्रोहन पुत्र राजबहादुर और पूरे तहोवर निवासी 45 वर्षीय पप्पू पुत्र जमील खान के साथ पल्लेदारी करने गौरीगंज स्थित एक राइस मिल पर आ रहा था। वहीं महिला थाना गौरीगंज की प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह सरकारी जीप से जायस की तरफ जा रही थी। बनी रेलवे स्टेशन के करीब पुलिस जीप और बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। जिसमें बाइक सवार अखिलेश कुमार वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।

ये भी पढ़ें:महिला सिपाही मीनाक्षी के पास मिले 4 सिम-3 मोबाइल, थानेदार की मौत से कनेक्शन?

जबकि सत्रोहन और पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची गौरीगंज पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख दोनों को एम्स रायबरेली रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज श्याम नारायण पांडे ने बताया कि अभी घटना की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj
सृष्टि कुंज ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं। पंजाब केसरी ग्रुप के साथ करियर की शुरुआत की। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में उत्तर प्रदेश की राजनीति और क्राइम की खबरें लिखती हैं। और पढ़ें
Amethi News Up News UP Top News अन्य..
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |