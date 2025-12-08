महिला थाने की गाड़ी से सामने से टकराई बाइक, एक युवक की मौत, दो गंभीर
यूपी के अमेठी में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली रोड पर बनी रेलवे स्टेशन के करीब जायस की तरफ जा रही महिला थाना प्रभारी कंचन सिंह की सरकारी जीप और सामने से गौरीगंज की तरफ आ रही बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवारी एक युवक की मौत हो गई।
यूपी के अमेठी में गौरीगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत रायबरेली रोड पर बनी रेलवे स्टेशन के करीब जायस की तरफ जा रही महिला थाना प्रभारी कंचन सिंह की सरकारी जीप और सामने से गौरीगंज की तरफ आ रही बाइक की आमने-सामने की टक्कर में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है। जबकि दोनों घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज से एम्स रायबरेली के लिए रेफर किया गया है।
जानकारी के अनुसार जायस कोतवाली क्षेत्र के पूरे उदवत सराय महेशा निवासी 20 वर्षीय अखिलेश कुमार वर्मा पुत्र दीनदयाल बाइक से पूरे कालिका सराय महेशा निवासी 20 वर्षीय सत्रोहन पुत्र राजबहादुर और पूरे तहोवर निवासी 45 वर्षीय पप्पू पुत्र जमील खान के साथ पल्लेदारी करने गौरीगंज स्थित एक राइस मिल पर आ रहा था। वहीं महिला थाना गौरीगंज की प्रभारी निरीक्षक कंचन सिंह सरकारी जीप से जायस की तरफ जा रही थी। बनी रेलवे स्टेशन के करीब पुलिस जीप और बाइक की आमने-सामने की टक्कर हो गई। जिसमें बाइक सवार अखिलेश कुमार वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई।
जबकि सत्रोहन और पप्पू गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची गौरीगंज पुलिस ने दोनों घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज पहुंचाया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देख दोनों को एम्स रायबरेली रेफर कर दिया। वहीं मृतक के शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू की है। इस संबंध में प्रभारी निरीक्षक गौरीगंज श्याम नारायण पांडे ने बताया कि अभी घटना की तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी।