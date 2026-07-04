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वरिष्ठ भाजपा नेता तेजभान सिंह का निधन, अमेठी के गौरीगंज से चार बार रहे विधायक

Srishti Kunj संवाददाता, अमेठी
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वरिष्ठ भाजपा नेता तेजभान सिंह का निधन हो गया है। तेजभान सिंह अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे। क्षेत्र की जनता उन्हें स्नेहपूर्वक दादा कहकर पुकारती थी। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया।

वरिष्ठ भाजपा नेता तेजभान सिंह का निधन, अमेठी के गौरीगंज से चार बार रहे विधायक

यूपी के अमेठी जिले की गौरीगंज विधानसभा क्षेत्र से चार बार विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकतंत्र सेनानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आजीवन समर्पित कार्यकर्ता दादा तेजभान सिंह का शनिवार को 83 वर्ष की आयु में लखनऊ के मैक्स अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से अस्वस्थ थे। उनके निधन की खबर मिलते ही अमेठी समेत पूरे प्रदेश में शोक की लहर दौड़ गई। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सहित पक्ष और विपक्ष के अनेक नेताओं ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए इसे सार्वजनिक जीवन की अपूरणीय क्षति बताया। राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने गहरा शोक व्यक्त किया।

जामो विकासखंड के अचलपुर गांव के निवासी दादा तेजभान सिंह ने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक के रूप में की थी। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने के कारण उन्हें करीब आठ महीने जेल में भी रहना पड़ा। इसी कारण उन्हें लोकतंत्र सेनानी के रूप में भी सम्मानपूर्वक जाना जाता था। उन्होंने जनसेवा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी।

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दादा तेजभान सिंह पहली बार वर्ष 1977 में जनता पार्टी के टिकट पर गौरीगंज से विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद 1991, 1993 और 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर लगातार तीन बार जीत दर्ज कर उन्होंने राजनीतिक प्रभाव का परिचय दिया। अमेठी जनपद में भाजपा के संगठन को मजबूत करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। उनकी गिनती पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के करीबी नेताओं में होती थी।

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वे न केवल राजपूत समाज बल्कि सभी वर्गों में सम्मानित थे। सादगी, स्पष्टवादिता, निर्भीक व्यक्तित्व और जनसमस्याओं को मुखरता से उठाने के कारण वे गौरीगंज के सबसे तेज-तर्रार विधायकों में गिने जाते थे। आजीवन अविवाहित रहे दादा तेजभान सिंह को क्षेत्र की जनता स्नेहपूर्वक "दादा" कहकर पुकारती थी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने परिजनों से फोन पर बात की और कहा कि उनके निधन से अमेठी ने एक ऐसे जननेता को खो दिया, जिसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी।

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अभिभावक की तरह साथ खड़े रहे तेजभान जी: स्मृति ईरानी

स्मृति ईरानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि वर्ष 2014 में जब पहली बार अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ने का अवसर मिला, तब दादा तेजभान जी हर कदम पर एक अभिभावक की तरह साथ खड़े रहे। उनका स्नेह, मार्गदर्शन और संगठन के प्रति अटूट विश्वास उस चुनावी संघर्ष से लेकर अब तक मेरे लिए निरंतर संबल स्वरूप रहा। अमेठी की धरती पर उनके जैसा समर्पित कार्यकर्ता और आत्मीय मार्गदर्शक मिलना मेरा सौभाग्य रहा।

Srishti Kunj

लेखक के बारे में

Srishti Kunj

सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।

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