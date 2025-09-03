UP Amethi Purvanchal Expressway Horrific road accident high speed car collides with truck, 3 youths killed यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रक से भिड़ी, 3 युवकों की मौत, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
UP News
यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार ट्रक से भिड़ी, 3 युवकों की मौत

यूपी के अमेठी जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार कार ट्रक से भिड़ गई। हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। एक्सप्रेस वे पर अफरा-तफरी का माहौल हो गया।

Deep Pandey लाइव हिन्दुस्तानWed, 3 Sep 2025 11:12 AM
यूपी के अमेठी जिले में शुकुलबाजार थाना क्षेत्र में बुधवार सुबह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उस समय चीख-पुकार से गूंज उठा, जब तेज रफ्तार ब्रेजा कार एक ट्रक में पीछे से जा भिड़ी। भीषण सड़क हादसा हो गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह पिचक गई और उसमें सवार तीनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान यातायात बाधित हो गया है। मौके पर पुलिस ने ट्रैफिक बहाल कराया। पुलिस ने शवों को कब्जे में ले लिया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

मिली जानकारी के अनुसार, सड़क हादसा थाना क्षेत्र के आशीष पुर गांव के पास हुआ। ट्रक में जनरेटर का सामान लदा था। पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर ट्रक में घुस गई। भीषण हादसे के चीख-पुकार मच गई। लोगों ने घटना की सूचना दी। सूचना पाते ही एक्सप्रेसवे पेट्रोलिंग टीम और पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से सीएचसी शुकुलबाजार भेजा गया, जहां डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया।

मृतकों की पहचान अर्पित विश्वकर्मा निवासी कानपुर नगर, विमल पांडेय निवासी लखनऊ और विनय दुबे पता अज्ञात के रूप में हुई। हादसे की सूचना पुलिस द्वारा मृतकों के परिजनों को दी गई। सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई शुरू कर दी है। हादसे के बाद कुछ देर के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन पुलिस और एक्सप्रेसवे टीम ने स्थिति सामान्य कराते हुए आवागमन बहाल कर दिया।

