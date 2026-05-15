यूपी में भीषण हादसा, वरीक्षा में शामिल होने जा रहे 3 युवकों को ट्रक ने रौंदा, मौत से परिवार में कोहराम

यूपी के अमेठी में भीषण सड़क हादसा हो गया। वरीक्षा में शामिल होने जा रहे 3 युवकों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में तीनों युवकों की मौत हो गई है। तीनों की मौत से उनके घरों में कोहराम मच गया।

UP News: उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के मुंशीगंज कोतवाली क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में तीन युवकों की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दी, जिससे दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। वहीं बाराबंकी जिले में सड़क हादसे में काननूगो की मौत हो गई है।

हादसा टांडा-बांदा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शिवगंज गांव के पास हुआ। जानकारी के अनुसार पूरब दुवारा गांव निवासी राजकुमार के यहां वरीक्षा कार्यक्रम आयोजित था। इसी कार्यक्रम में शामिल होने गांव निवासी करन पुत्र रमई तथा सुल्तानपुर जनपद के घसीटू का पुरवा निवासी अंकित पुत्र हरीलाल और अर्जुन पुत्र नंदलाल आए थे। तीनों किसी काम से गांव के बाहर गए थे। वापस लौटते समय गांव के कट के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को रौंद दिया।

हादसे में करन और अंकित की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मुंशीगंज पुलिस और चौकी पुलिस मौके पर पहुंची तथा घायल युवक को एंबुलेंस से सुल्तानपुर जिला अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई।

ग्रामीणों के अनुसार ट्रक काफी तेज गति में थी और उसके पीछे एक अन्य ट्रक भी चल रही थी। दोनों वाहनों की चपेट में आने से हादसा और भी भयावह हो गया। घटना के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर रायबरेली की ओर फरार हो गए। थाना प्रभारी शिवाकांत त्रिपाठी ने बताया कि पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है ताकि फरार ट्रक और उसके चालक की पहचान की जा सके।