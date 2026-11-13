अमेठी में फिर राजघराना बनाम गायत्री परिवार की जंग के आसार! दोनों खेमों में अपनों से ही चुनौती

उत्तर प्रदेश की अमेठी विधानसभा सीट पर एक बार फिर राजघराने और गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार के बीच वर्चस्व की जंग के आसार हैं। हालांकि दोनों खेमों के लिए अपने ही चुनौती बने हुए हैं।

अमेठी विधानसभा सीट पर एक बार फिर राजघराने और गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार के बीच वर्चस्व की जंग के आसार हैं।

अमेठी। चिन्तामणि मिश्र। यूपी के अमेठी विधानसभा क्षेत्र की सियासत में एक बार फिर राजघराने और गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार के बीच वर्चस्व की जंग के आसार बनने लगे हैं। पिछले डेढ़ दशक से इस विधानसभा सीट पर इन्हीं दो परिवारों के बीच सियासी मुकाबला होता रहा है। इस बार दिलचस्प यह है कि चुनावी मैदान में उतरने से पहले दोनों ही परिवार अपनों की चुनौती से जूझ रहे हैं। राजघराने में राजनीतिक विरासत को लेकर दो खेमे नजर आ रहे हैं तो सपा की मौजूदा विधायक महाराजी प्रजापति की अपने ही संगठन से अनबन सामने आ चुकी है। उधर, डॉ. संजय सिंह और डॉ. अमीता सिंह की बढ़ती सक्रियता ने अमेठी की सियासत में नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है।

पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉ. संजय सिंह पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर मैदान में उतरे थे। इस बार उनकी सक्रियता पहले से कहीं अधिक नजर आ रही है। वह रानी डॉ. अमीता सिंह के साथ लगातार क्षेत्र में समय दे रहे हैं। क्षेत्र में उन्होंने अपना नया कार्यालय भी बनाया है, जहां रोजाना देर रात तक लोगों से मुलाकातों और बैठकों का सिलसिला चल रहा है। राजनीतिक और सामाजिक लोगों के साथ उनकी बढ़ती सक्रियता को आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पुत्री आकांक्षा सिंह भी क्षेत्र में सक्रिय हैं।

दूसरी ओर पूर्व विधायक गरिमा सिंह के पुत्र अनंत विक्रम सिंह और पुत्रवधू शाम्भवी सिंह भी अपनी दावेदारी को लेकर क्षेत्र में जुटे हैं। इस तरह राजपरिवार की राजनीतिक विरासत को लेकर दो अलग-अलग खेमों की सक्रियता चर्चा में है। स्थानीय भाजपा संगठन की राजपरिवार से दूरी भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बावजूद अमेठी की राजनीति में राजघराने की भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं माना जा रहा है।

भाजपा में पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष काशी तिवारी, जिलाध्यक्ष सुधांशु शुक्ला और अमरेंद्र सिंह पिंटू भी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। व्यापारी नेता और जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश अग्रहरि भी विधानसभा टिकट की आस लगाए हुए हैं। ऐसे में भाजपा में टिकट के लिए कई चेहरों के बीच मुकाबले के आसार हैं।

महाराजी के सामने अपनों की चुनौती सपा की मौजूदा विधायक महाराजी प्रजापति के लिए भी इस बार राह आसान नहीं दिख रही है। पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी परिवार के साथ क्षेत्र में सक्रिय हैं, लेकिन स्थानीय सपा संगठन के साथ उनकी अनबन खुलकर सामने आ चुकी है। संगठन का एक बड़ा खेमा उनके खिलाफ बताया जा रहा है। शिव प्रताप यादव और जयसिंह प्रताप यादव जैसे नेता भी खुद को टिकट का दावेदार मानकर क्षेत्र में सक्रिय हैं। ऐसे में महाराजी के सामने दोबारा टिकट हासिल करने के साथ ही संगठन को एकजुट रखने की चुनौती भी होगी। पार्टी के भीतर असंतोष का असर आगामी चुनाव के समीकरणों पर पड़ सकता है।

कांग्रेस में भी टिकट के लिए कई चेहरे पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी रहे आशीष शुक्ला फिलहाल क्षेत्र में बहुत सक्रिय नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि धर्मेंद्र शुक्ला, देवमणि तिवारी, डॉ. अरविंद चतुर्वेदी, राजीव सिंह और युवा कांग्रेस अध्यक्ष शुभम सिंह लगातार क्षेत्र में सक्रिय हैं। इन नेताओं की निगाहें भी पार्टी के संभावित उम्मीदवार के चयन पर टिकी हैं।

18 चुनाव में आठ बार राजपरिवार का रहा कब्जा अमेठी विधानसभा सीट का गठन 1951 में हुआ था। पहले चुनाव में राजा रणंजय सिंह निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधायक बने। उन्होंने 1969 और 1974 में भी जीत दर्ज की। हरिचरन यादव तीन बार विधायक बने। उन्होंने 1977 में जनता पार्टी और 1989 व 1991 में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता। राजा रणंजय सिंह के बाद उनके पुत्र डॉ. संजय सिंह ने राजनीतिक विरासत संभाली। वह 1980 और 1985 में कांग्रेस के टिकट पर विधायक बने। 1985 के चुनाव में उन्हें 98.25 प्रतिशत मत मिले थे। इसके बाद 2002 और 2007 में उनकी पत्नी डॉ. अमीता सिंह विधायक बनीं और प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहीं। 2017 में उनकी पहली पत्नी गरिमा सिंह ने भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। इस तरह अब तक हुए 18 चुनावों में आठ बार राजपरिवार का विधानसभा पर कब्जा रहा है।

गायत्री परिवार ने दो बार दी राजघराने को मात 2012 में गायत्री प्रसाद प्रजापति ने सपा के टिकट पर जीत दर्ज कर राजघराने के वर्चस्व को चुनौती दी थी। वह प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। 2022 के विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति ने भाजपा प्रत्याशी महाराज डॉ. संजय सिंह को हराकर जीत हासिल की। इस तरह पिछले डेढ़ दशक में गायत्री परिवार दो बार और राजघराना एक बार चुनाव जीत चुका है।

गठबंधन के बावजूद 2017 में अलग-अलग लड़ी थीं सपा-कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने के बावजूद अमेठी सीट पर दोनों दलों ने अपने-अपने उम्मीदवार उतारे थे। सपा से गायत्री प्रसाद प्रजापति और कांग्रेस से डॉ. अमीता सिंह मैदान में थीं। भाजपा की गरिमा सिंह ने 64,226 मत पाकर जीत दर्ज की थी। गायत्री प्रसाद प्रजापति 59,261 मतों के साथ दूसरे और कांग्रेस की डॉ. अमीता सिंह 20,291 मत पाकर चौथे स्थान पर रही थीं। गठबंधन के बावजूद दोनों दलों के अलग-अलग चुनाव लड़ने का फायदा भाजपा को मिला था।

2022 में महाराजी ने 18 हजार से अधिक मतों से हराया था संजय सिंह को पिछले विधानसभा चुनाव में सपा की महाराजी प्रजापति को 88,217 मत मिले थे, जबकि भाजपा के डॉ. संजय बा

सिंह को 70,121 वोट मिले। कांग्रेस के आशीष शुक्ला 14,080 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। महाराजी ने 18,096 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी।

एसआईआर के बाद 47,654 मतदाता घटे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद अमेठी विधानसभा क्षेत्र में कुल 3,05,394 मतदाता रह गए हैं। इनमें 1,64,449 पुरुष, 1,40,913 महिला और 32 तृतीय लिंग के मतदाता हैं। वर्ष 2022 की तुलना में मतदाताओं की संख्या में 47,654 की कमी आई है।

अमेठी विधानसभा में जातीय वोटर ब्राह्मण---------- 90 हजार

क्षत्रिय------------40 हजार के आसपास

ओबीसी--------- 88 हजार

एससी - ----------60 हजार

मुस्लिम- ----------22 हजार

अन्य- ------------लगभग 25 हजार