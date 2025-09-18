यूपी के इस जिले में बिना यात्री वाले चार रेलवे स्टेशन, गुजरती हैं 60 ट्रेनें, रुकती एक भी नहीं

यूपी के इस जिले में चार ऐसे रेलवे स्टेशन है जहां स्टेशन मास्टर हैं, गार्ड हैं, टिकट खिड़की और कर्मचारी हैं लेकिन एक भी यात्री नहीं आता। 60 ट्रेनें यहां से रोजाना गुजरती हैं लेकिन रुकती इनमें से एक भी नहीं।

देश में रेलवे का विशाल नेटवर्क है। करीब साढ़े सात हजार रेलवे स्टेशन है। इन रेलवे स्टेशनों से प्रतिदिन करोड़ों यात्री आवागमन करते हैं। साथ ही करोड़ों टन माल की ढुलाई होती है। इनमें कुछ रेलवे स्टेशन ऐसे भी हैं, जहां से न यात्री यात्रा करते हैं और न माल की ही बुकिंग होती है। ऐसा तब है जब रेलवे ट्रैक के साथ स्टेशन और प्लेटफार्म भी है। स्टेशन अधीक्षक समेत अन्य स्टाफ की नियुक्ति भी है। ऐसे एक नहीं चार रेलवे स्टेशन यूपी के अंबेडकरनगर जिले में हैं। इस जिले में कुल छह रेलवे स्टेशन हैं, लेकिन केवल दो में ही यात्रियों के आने जाने तथा लगेज की बुकिंग करने अथवा मांगने व भेजने की व्यवस्था है। उनमें अकबरपुर और मालीपुर रेलवे स्टेशन शामिल हैं। वहीं जिन रेलवे स्टेशनों पर इनकी व्यवस्था नहीं है, उनमें जाफरगंज, कटेहरी, टांडा और सूरापुर शामिल हैं। इन रेलवे स्टेशनों से गुजरती तो 60 से अधिक ट्रेन हैं, मगर कोई भी ट्रेन रुकती नहीं हैं। स्टॉफ और संसाधन के बावजूद ट्रेन का ठहराव नहीं होता और न यहां से माल की बुकिंग ही होती है।

2020 से नहीं रुकती है कोई ट्रेन जिले में रेलवे के दो रूट हैं। इसमें एक अकबरपुर टांडा और दूसरा वाराणसी लखनऊ मार्ग है। वहीं छह क्रमशः टांडा, सूरापुर, कटेहरी, अकबरपुर, जाफरगंज और मालीपुर रेलवे स्टेशन हैं। इनमें से केवल मालीपुर और अकबरपुर रेलवे स्टेशन पर ही यात्रियों के टिकट लेने, ट्रेन में बैठने और यात्रा करने अथवा किसी अन्य रेलवे स्टेशन से यात्रा कर इन दोनों रेलवे स्टेशन पर उतरने की सुविधा हैं। अन्य चार रेलवे स्टेशन पर इनमें से कोई एक भी सुविधा नहीं है। टांडा और सूरापुर स्टेशन पर जहां यात्री ट्रेन आती ही नहीं। वहीं कटेहरी और जाफरगंज में ट्रेन तो आती हैं, मगर उनका ठहराव ही नहीं होता है। साल 2020 से कोई यात्री ट्रेन नहीं रुकती है।

पहले ऐसा नहीं था। अंग्रेजी हुकूमत काल से ही कटेहरी और जाफरगंज रेलवे स्टेशनों पर सालों तक यात्रियों के ट्रेन पर बैठने और ट्रेन से उतरने की सुविधा थी। इन दो जोड़ी ट्रेनों पर रेलवे स्टेशन कटेहरी और जाफरगंज में बैठकर गंतव्य को जाते थे। इसी तरह अन्य बड़े स्टेशनों से ट्रेनों पर बैठकर घर वापस आते थे। साल 2020 में चारों ट्रेनों को बंद कर दिया गया। फिर से इन चारों ट्रेनों का संचालन नहीं किया गया। तब से दोनों स्टेशन केवल नाम के हैं। कारण न तो कोई ट्रेन रुकती है और न यात्रियों की स्टेशन पर आमद ही होती है।

1983 से बंद है यात्री ट्रेन का संचालन कटेहरी और जाफरगंज रेलवे स्टेशनों जैसा हाल टांडा स्टेशन का भी है। पहले अकबरपुर टांडा रेल खंड पर यात्री गाड़ी चलती थी। ट्रेनें इन दोनों स्टेशनों के साथ सूरापुर रेलवे स्टेशन पर भी रुकती थी। तीन जोड़ी ट्रेन पहले दो जोड़ी हुई और फिर एक जोड़ी कर दी गई। बाद में 25 फरवरी 1983 से अकबरपुर टांडा रेल खंड पर ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अकबरपुर टांडा के बीच चलने वाली अप-डाउन एटी ट्रेनों को भी बंद कर दिया गया है। इससे जहां पहले केवल नाम के रेलवे स्टेशन सूरापुर और टांडा बन गए थे, ठीक उसी तरह अब कटेहरी और जाफरगंज भी केवल नाम के रेलवे स्टेशन हो गए हैं।