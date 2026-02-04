Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsUP NewsUP Ambedkarnagar 261 roads will be upgraded;Yogi government has given its approval
यूपी में 261 सड़कें चमकेंगी, योगी सरकार ने दी मंजूरी; लोगों का सफर आसान होगा

यूपी में 261 सड़कें चमकेंगी, योगी सरकार ने दी मंजूरी; लोगों का सफर आसान होगा

संक्षेप:

उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में लोगों का सफर आसान हो जाएगा। योगी सरकार ने अंबेडकरनगर जिले की 261 सड़कों के नवीनीकरण और मरम्मत के कार्य को मंजूरी प्रदान की है।

Feb 04, 2026 03:22 pm ISTDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

यूपी के अंबेडकरनगर में सड़कों को गड्ढामुक्त करने व सुचारु आवागमन के लिए योगी सरकार ने जिले की 261 सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत के कार्य को मंजूरी प्रदान की है। 33 करोड़ रुपये की लागत से होने वाले कार्य की जिम्मेदारी प्रांतीय खंड व निर्माण खंड को सौंपी गई है। इसके लिए लोक निर्माण विभाग को प्रथम किस्त के रूप में 7 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। संबंधित मार्ग के बेहतर होने से लगभग चार लाख से अधिक की आबादी को सुचारु आवागमन में लाभ मिलेगा।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

आम लोगों को आवागमन में राहत दिलाने के लिए शासन लगातार ठोस कदम उठा रहा है। न सिर्फ नए सिरे से मार्ग का निर्माण करा रहा, बल्कि क्षतिग्रस्त मार्ग के नवीनीकरण व मरम्मत का भी कार्य करा रहा। इस बीच एमएलसी हरिओम पांडेय के अथक प्रयास से संबंधित विभाग के माध्यम से शासन को भेजे गए प्रस्ताव में शासन ने जिले की 261 सड़कों के नवीनीकरण व मरम्मत के कार्य को मंजूरी प्रदान की है। एमएलसी हरिओम पांडेय ने बताया कि 33 करोड़ रुपये की लागत से संबंधित मार्ग का निर्माण होगा। इससे चार लाख से अधिक लोगों को सुचारु आवागमन में लाभ मिलेगा। बताया कि वे लगातार आम लोगों के हित में काम कर रहे हैं। जिले के चहुंओर विकास का लगातार प्रयास किया जा रहा है। इसमें उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिल रही है।

ये भी पढ़ें:सख्त ऐक्शन लेंगे अगर.., हाईलेवल मीटिंग में योगी के मंत्री की अफसरों को चेतावनी

वहीं लोक निर्माण विभाग के अनुसार 33 करोड़ रुपये की लागत से जिन 261 सड़कों की मरम्मत व नवीनीकरण होना है, उसमें प्रांतीय खंड व निर्माण खंड की सड़कें शामिल हैं। निर्माण खंड द्वारा 17 करोड़ 97 लाख रुपये की लागत से140 सड़क, जबकि प्रांतीय खंड द्वारा 15 करोड़ 3 लाख रुपये की लागत से 121 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। निर्माण कार्य की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए शासन से जिले को 7 करोड़ रुपये भी उपलब्ध करा दिया गया है।

Deep Pandey

लेखक के बारे में

Deep Pandey
दीप नरायन पांडेय, डिजिटल और प्रिंट जर्नलिज्म में 13 साल से अधिक का अनुभव। यूपी के लखनऊ और वाराणसी समेत कई जिलों में पत्रकारिता कर चुके हैं। लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में कार्यरत रहे। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की यूपी टीम में हैं। राजनीति के साथ क्राइम और अन्य बीटों पर काम करने का अनुभव। और पढ़ें
Up News UP News Today PWD
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करे| पाएं Lucknow news , Prayagraj News , Varanasi News , Gorakhpur News , Kanpur News , Aligarh News से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में |