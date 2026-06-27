महिला की मौत के बाद से पति फरार और परिवार काट रहा बवाल, तीन दिन से नहीं हुआ अंतिम संस्कार
अंबेडकरनगर में महिला की मौत पर बवाल कटा हुआ है। तीन दिन से महिला का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में घर में लाश मिली थी। मायके वाले राधिका की सुनियोजित तरीके से हत्या की बात कह रहे हैं। घटना के बाद से पति फरार है।
यूपी के अंबेडकरनगर में एक महिला की मौत हो गई। मौत के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल पाया है। वहीं महिला का पति तीन दिन से फरार है। महिला के परिवार वालों ने हंगामा किया। इसी कारण अभी तक महिला का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। मायके वालों ने इसे हत्या करार देते हुए हंगामा किया था। अब तीन दिन हो गए हैं लेकिन महिला का अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि महिला ने चार महीने पहले ही लव मैरिज की थी। वहीं, महिला की मौत के बाद से पति फरार है।
भीटी थाना क्षेत्र की रहने वाली 22 वर्षीय राधिका पुत्री स्वर्गीय शिवशंकर सोनी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। मायके वाले राधिका का शव तीन दिन बाद भी अंतिम संस्कार के लिए नहीं ले जाया गया है। कार्रवाई की मांग को लेकर शव रखकर न्याय की गुहार लगा रहे हैं।
जानकारी के अनुसार राधिका की दो दिन पूर्व दोपहर में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे से लटकती लाश मिली थी । बताया जा रहा है कि उसने करीब चार माह पहले पड़ोसी जनपद अयोध्या के रामपुर भगन निवासी अरुण सोनी से प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ ही माह बाद हुई इस घटना से कई सवाल खड़े हो गए हैं।
मृतका के परिजनों का आरोप है कि राधिका की मौत सामान्य आत्महत्या नहीं है और मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उनका कहना है कि पति अरुण सोनी घटना के बाद से फरार है, जिससे उनकी शंका और गहरा गई है। परिजनों ने आरोप लगाया कि भीटी पुलिस उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज करने के बजाय अंतिम संस्कार करने का दबाव बना रही है। इसी नाराजगी के चलते परिवार और ग्रामीण अंतिम संस्कार नहीं कर रहे हैं तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं।
वहीं इस मामले में भीटी थानाध्यक्ष कृष्णवली सिंह का कहना है कि परिजनों से तहरीर प्राप्त हुई है। मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। घटना को लेकर क्षेत्र में चर्चा का माहौल है, जबकि परिजन न्याय मिलने तक अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। उन्होंने महिला का अंतिम संस्कार रोका हुआ है। उनकी मांग है कि महिला के पति को पकड़ा जाए और उसे हत्या का आरोपी मानते हुए उसके खिलाफ जल्द से जल्द कड़ी कार्रवाई की जाए।
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लेखक के बारे मेंSrishti Kunj
सृष्टि कुंज एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप के नवोदय टाइम्स और इंडिया न्यूज जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ काम किया है, जहां उन्होंने नेशनल और दिल्ली डेस्क के लिए कंटेंट क्रिएशन और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग में अपनी स्किल्स को निखारा है। सृष्टि कुंज लाइव हिन्दुस्तान में लगभग 6 वर्षों से यूपी की टीम संग काम कर रही हैं। 2020 से वह हिन्दुस्तान डिजिटल के लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्राइम, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य बीटों से जुड़ीं खबरें लिखती हैं। सृष्टि ने अपनी स्कूलिंग के बाद एनिमेशन की पढ़ाई की और फिर बतौर एनिमेटर एक विदेशी गेम के लिए कैरेक्टर डिजाइनिंग की। इसके बाद सृष्टि ने मॉस कम्यूनिकेशन और जर्नलिजम में स्नातक की डिग्री हासिल की। एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री लेकर पंजाब केसरी ग्रुप के दिल्ली संस्करण नवोदय टाइम्स की डिजिटल टीम के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। 3 साल नवोदय टाइम्स से जुड़े रहने के बाद सृष्टि ने इंडिया न्यूज की डिजिटल टीम (इनखबर) की नेशनल डेस्क के साथ भी काम किया। 2020 से सृष्टि लाइव हिन्दुस्तान की डिजिटल टीम के साथ अब ट्रेंड्स के अनुसार पाठकों तक यूपी की हर खबर को पहुंचा रही हैं।और पढ़ें